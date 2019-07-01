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Samsung начала российские продажи смартфона Galaxy A80. Цена

Техника

Samsung Electronics объявила о старте продаж смартфона Galaxy A80. Созданное для эпохи общения в формате «Live» устройство объединяет поворотную тройную AI-камеру и иммерсивный экран New Infinity на безопасной надежной платформе.

«Galaxy A80 создан для эпохи общения в формате «Live», для представителей цифрового поколения, которые непрерывно снимают контент, делятся им и взаимодействуют друг с другом, – прокомментировал президент и глава подразделения IT и Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин Ко (DJ Koh). – Последние инновации в областях фото и видео съемки, дизайна и производительности, воплощенные в Galaxy A80, предоставят пользователям абсолютно новый опыт и позволят современному поколению всегда оставаться на связи».

Впервые в линейке Galaxy, A80 получил революционную поворотную тройную AI-камеру Samsung, которая позволяет снимать видео с любого ракурса на один и тот же высококачественный объектив, поэтому пользователям никогда не придется выбирать между реалистичностью изображения и удобством. Устройство может переключаться между фронтальной и основной камерами во время съемки одного непрерывного видеоролика.

Galaxy A80 помогает создавать фотографии в любое время суток с помощью основной камеры разрешением 48 МПп. Теперь, благодаря ультра-широкоугольному объективу с углом обзора 123 градуса, можно сфотографировать или снять видео.

3D-камера Galaxy A80 с функцией измерения глубины позволяет снимать объекты с учетом расстояния до них и создавать видеоролики в режиме «Живой фокус». Кроме того, встроенный функционал суперстабилизации уменьшает дрожание кадров и позволяет снимать эффектные экшн-видео профессионального уровня.

Galaxy A80 оснащен экраном Samsung New Infinity, широким 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешения FHD+2, занимающим всю переднюю панель смартфона. Экран с соотношением сторон 20:9 обеспечивает полное погружение в любимый мультимедийный контент. Глубокий объемный звук Dolby Atmos выводит впечатления от просмотра в наушниках или с Bluetooth-динамиком на новый уровень.

Защиту на всех уровнях, от чипсета до ПО, в Galaxy A80, как и во всех устройствах в линейке, предоставляет платформа Samsung Knox. Функция Samsung Pass гарантирует дополнительную безопасность данных, позволяя легко получать доступ к приложениям и сайтам, используя сканер отпечатков пальцев.

Благодаря оптимизации производительности с использованием искусственного интеллекта, Galaxy A80 будет работать эффективнее, быстрее и дольше, когда это необходимо. Специальное ПО максимально использует возможности процессора, ОЗУ и аккумулятора, позволяя применять Galaxy A80 для различных задач.

Galaxy A80 в течение недели появится в фирменной рознице Samsung, официальном онлайн-магазине и магазинах партнеров в трех цветах: золотой, серебряный и черный по рекомендованной розничной цене 45 990 рублей.

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