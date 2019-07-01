«Ред софт» и «МВП свемел» подтвердили совместимость своих программных продуктов

«МВП свемел» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения «Циркон офис» (производства «МВП свемел) с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»).

В ходе проверки также была подтверждена совместимость программного обеспечение «Циркон СУБД» с операционной системой «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных» с программным комплексом терминального доступа «Циркон 36 СТ» (ПКТД «Циркон 36 СТ»).

«Ред ОС» – многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

СУБД «Ред база данных» – современная российская промышленная СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под №1. СУБД «Ред база данных» обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно.

«Циркон офис» – пакет офисных программ, предназначенный для решения задач по обработке электронной документации. Продукт реализует выполнение функций, связанных с обработкой различных типов документов: текстов, электронных таблиц, баз данных и т.д. Зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№1497).

«Циркон СУБД» – объектно-реляционная система управления базами данных, работающая как клиент-серверная система, реализующая разграничение доступа к хранимым данным в соответствии с мандатным методом разграничения доступа на уровне строк. Зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 1707).

ПКТД «Циркон 36СТ» в составе операционной системы «Циркон 36С», программного обеспечения терминального доступа «Циркон 36Т», программного комплекса «Администрирование» – программное средство защиты от несанкционированного доступа к информации ограниченного доступа, содержащей сведения, составляющих государственную тайну со степенью секретности «совершенно секретно», хранимой и обрабатываемой на серверах, и разграничения доступа пользователей к ресурсам локальной вычислительной сети, в состав которой входят виртуальные пользовательские и служебные домены. Зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№1437).

«"Ред софт" и "МВП свемел" – члены комитета по интеграции российского ПО при АРПП "Отечественный софт", целью которого является популяризация отечественного программного обеспечения на основе разрабатываемого каталога совместимости отечественных продуктов. Работа в комитете получила отражение в положительных результатах тестирования пакета офисных программ "Циркон офис" и "Циркон СУБД" с операционной системой "Ред ОС", а также СУБД "Ред база данных" с программным комплексом терминального доступа "Циркон 36 СТ", – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Заместитель генерального директора компании «МВП свемел» Александр Федичкин подчеркнул, что из-за небольшого количества офисных пакетов на рынке программного обеспечения многократно возрастает важность совместимости уже существующих и получивших признание заказчиков офисных пакетов, таких как «Циркон офис» с различными программными решениями. Работа над совместимостью программных продуктов отечественной разработки с российскими средствами защиты информации существенно повысит уровень информационной безопасности ИС государственных заказчиков.