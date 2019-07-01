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Coub запускает рекламу на базе платежной системы QIWI

Интернет Интернет-реклама

Развлекательная платформа Coub объявила о запуске внутреннего рекламного сервиса на базе платежного решения QIWI. Теперь все зарегистрированные пользователи смогут продвигать свои коубы на Coub.com для увеличения количества просмотров.

В личном кабинете платформы появилась возможность запуска рекламной кампании. Для этого в специальное поле нужно ввести URL коуба, задать необходимое количество просмотров и оплатить размещение. Платежное решение по приему платежей, реализованное QIWI, позволяет оплачивать продвижение с банковских карт Visa, MasterСard, Мир.

Ожидается, что средняя стоимость просмотра не будет превышать 50 копеек. Пользователям будет доступна статистика вовлеченности по количеству лайков и репостов видео. Кроме того, рекламодатели смогут брендировать контент на странице коубов и в плеере, а также привлекать топовых лидеров мнений платформы для создания рекламных роликов.

В ближайшее время Coub планирует расширить функционал рекламного кабинета и позволит таргетировать коубы по тематическим сообществам, геолокации и социальным признакам. Это позволит максимально сегментировать аудиторию для придвижения и получить больше просмотров от тех, кому будет интересен конкретный ролик.

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