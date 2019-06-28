В московской клинике запущен искусственный интеллект для работы с обращениями

В московской частной клинике «Медицина» (клиника академика Ройтберга) в тестовом режиме запущена в работу система искусственного интеллекта для записи пациентов на исследование позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), в том числе и по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Искусственный интеллект (ИИ) в медицинской сфере начал применяться еще в 70-х годах прошлого века, когда ученые Стэнфордского университета на основе экспертной системы DENDRAL, использующейся в области органической химии, создали систему MYCIN для диагностирования бактерий, являющихся катализаторами развития тяжелых инфекций - менингита и бактериемии. Кроме того, система MYCIN позволяла подготовить индивидуальные рекомендации по дозировке антибиотиков на основании массы тела пациента. MYCIN принято считать примером первого использования искусственного интеллекта в медицине.

На сегодняшний день ИИ находится в числе наиболее востребованных технологий у инвесторов. Согласно данным аналитической компании CB Insights, начиная с 2013 г. международным технологическим стартапам, развивающим это направление, удалось привлечь $4,3 млрд в рамках 576 сделок. Кроме того, эксперты утверждают, что в течение ближайших трех лет рынок медицинских ИИ-технологий достигнет отметки в $6,6 млрд, увеличиваясь каждый год на 40%.

Искусственный интеллект теперь используется и в российских клиниках. Так, в «Медицине» уже начали использовать искусственный интеллект для описания рентгеновских снимков, а теперь запустили систему искусственного интеллекта «София» для записи пациентов на высокотехнологичные исследования.

«София» интегрирована в медицинскую информационную систему клиники, что позволяет ей заводить на позвонившего медицинскую карту и вносить в нее всю необходимую информацию. В случае если позвонивший уже является пациентом клиники, «София» в автоматическом режиме проверяет правильность имеющейся информации – около десятка параметров. Однако у пациента сохраняется возможность в любой момент разговора переключиться на оператора. При этом до переключения «София» в голосовом режиме информирует оператора о причине перевода.

По факту успешной записи на прием «София» направляет пациенту SMS с напоминанием о дате и времени записи. «София» также обзванивает пациентов с напоминанием о записи на прием.

Преимущество искусственного интеллекта – быстрая обучаемость, сохранение конфидециальности и персональных данных, способность практически полностью заменить собой сотрудников колл-центра. В настоящее время искусственный интеллект «Медицины» «София» проходит обучение и непрерывно развивается после каждого диалога.

Технологическое ядро ИИ «София» построено на базе лингвистической платформы компании «Диалтех», являющейся резидентом «Сколково». В «Медицине» надеются на успешное развитие данного направления и готовят «Софию» к работе по другим направлениям.