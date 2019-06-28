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«Росэлектроника» представила очки виртуальной реальности для военных

ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил на форуме «Армия-2019» комплекс учебно-тренировочных средств с первыми очками виртуальной реальности для военных.

3D-очки позволяют работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Устройство интегрируется в комплекс учебно-тренировочных средств для обучения военных в едином информационном пространстве. Работая в 3D-пространстве, военнослужащий отрабатывает навыки для дальнейшей работы с реальной техникой.

Комплекс учебно-тренировочных средств разработан специалистами «Рязанского радиозавода» (входит в «Росэлектронику») на основе отечественного программного обеспечения. Решение может применяться для визуализации не только виртуальной реальности, но также дополненной реальности и смешанной реальности.

«Со следующего года мы готовы начать поставки комплекса с новым VR-оборудованием, - сказал заместитель исполнительного директора по коммерческим вопросам «Рязанский радиозавод» Игорь Чернышов в ходе форума «Армия-2019». - Для создания общей стационарной и полевой учебно-материальной базы был разработан комплект сопряжения виртуальных и реальных радиосетей. Он позволяет сопрягать радиосети, в которых работают военнослужащие на реальных радиостанциях, с радиосетью, которая работает в учебном классе. Таким образом, половина обучаемых находится в реальных условиях, другие - в виртуальных».

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