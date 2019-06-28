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«МТС банк» открыл доступ к платежному сервису Mir Pay

ИТ в банках

«МТС банк» объявил об открытии доступа к мобильному платежному сервису Mir Pay для клиентов банка – держателей карт «Мир». Сервис разработан национальной платежной системой «Мир» для бесконтактной оплаты с помощью смартфона на ОС Android (от версии 6.0 и выше) с поддержкой технологии NFC.

«МТС банк» расширил свою линейку сервисов бесконтактной оплаты, предоставляя своим клиентам современный способ оплаты. Для оплаты смартфоном достаточно зарегистрировать карту «Мир» «МТС банка» в сервисе Mir Pay, предварительно скачав данное приложение в Play Market.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно на любых кассах с бесконтактным считывателем, принимающих карты «Мир». Теперь для оплаты в магазинах достаточно просто разблокировать свой смартфон и поднести к платежному терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

Mir Pay стал пятым сервисом-партнером банка.

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