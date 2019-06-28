«Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов

«Лаборатория Касперского» объявила о начале партнёрства с научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, входящим в состав госкорпорации «Роскосмос». В его рамках команда GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского») проведёт в Звёздном Городке тренинг по информационной безопасности для космонавтов и IT-специалистов центра. Эксперты расскажут о том, какие цели преследуют киберзлоумышленники и какие методы для их достижения используют.

Центр подготовки космонавтов играет ключевую роль в организации международных миссий, сотрудничает с ведомствами из разных стран, ответственными за космические программы, в том числе с NASA, Канадским космическим агентством (CSA), Европейским космическим агентством (ESA), Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). В Звёздном Городке космонавты проходят завершающий этап подготовки, прежде чем отправиться на космическую станцию.

«Мы гордимся партнёрством с центром подготовки космонавтов, созданным в самом начале пути освоения человечеством космоса. Сегодня здесь готовятся к полётам астронавты со всего мира. Для нас это большая честь — иметь возможность внести свой вклад в развитие научного прогресса, помогающего людям неуклонно двигаться вперёд и вверх, — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского». — Я был в центре имени Гагарина на экскурсии в 2012 году и узнал, какие уникальные испытания проходят астронавты в рамках подготовки к полётам. Это очень важная структура, которая играет огромную роль в исследовании космоса».

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, входящий в состав госкорпорации «Роскосмос», существует уже почти 60 лет. Созданный для подготовки первого полёта человека в космос, сегодня он обладает уникальной испытательной базой для отбора, подготовки и медицинского освидетельствования космонавтов. Моделирование различных перегрузок осуществляется с использованием центрифуги, не имеющей аналогов в России.

«Мы очень рады партнёрству с признанным лидером в области информационной безопасности, — отметил Павел Власов, начальник ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», входящего в состав госкорпорации «Роскосмос». — Нас объединяет стремление быть первыми и лучшими в том, что мы делаем. Хотя мы работаем в различных сферах, наши ценности схожи. Это страсть к своему делу, интерес к инновациям и желание достигать поставленных целей. Уверен, что с поддержкой «Лаборатории Касперского» мы сможем открыть новые горизонты в реализации программ по освоению космоса».

«Лаборатория Касперского» поддерживает инициативы, связанные с наукой и освоением космоса, например, с 2016 года является партнёром международного научно-популярного фестиваля Starmus. Своими изысканиями с его аудиторией делятся самые известные умы планеты: учёные, космонавты, писатели, художники, музыканты, предприниматели. Пятый фестиваль Starmus завершится в Цюрихе 29 июня, в этом году он приурочен к 50-й годовщине высадки человека на Луну. «Лаборатория Касперского» вместе с журналом Monocle записала серию подкастов, посвящённых будущему космоса и кибербезопасности. Подкасты доступны по ссылке.