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Директором по технологиям «Сбербанк страхование жизни» назначен Сергей Попов

Бизнес Кадры ИТ в банках

Страхования компания «Сбербанк страхование жизни» объявила о назначении Сергея Попова директором по технологиям. Он будет отвечать за развитие и сопровождение ИТ-систем.

В «Сбербанк страхование жизни» Сергей Попов перешел из интернет-гипермаркета «Утконос», в котором проработал в общей сложности 10 лет и в разные годы руководил ИТ и инновационным развитием компании, разработкой новых продуктов и внедрением системы SAP. Карьерный путь начал как программист логистических модулей системы SAP. Окончил Архангельский государственный технический университет, получив квалификацию «инженер-исследователь».

«Перед Сергеем поставлена задача развития информационных систем, интеграции бизнеса по страхованию жизни в экосистему банка, запуск новых технологических решений и усиление ИТ-компетенции компании», – сказал Алексей Леоненко, генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни».

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