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Департамент здравоохранения города Шахты внедрил ВКС Videomost

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Spirit, российский разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявил о том, что Департамент здравоохранения города Шахты использует ВКС Videomost для ежедневной работы.

Благодаря использованию сервера видеоконференций Videomost и мобильных ВКС приложений, во время сеанса видеосвязи любые административные вопросы Департамента здравоохранения города Шахты могут быть решены в кратчайшие сроки и с привлечением всех необходимых специалистов, чей опыт требуются для принятия наиболее взвешенного и объективного решения.

Videomost это востребованный продукт в сегменте здравоохранения – не только для общения сотрудников медицинских учреждений друг с другом и с руководством для решения административных вопросов, но также и для использования в качестве недорогой ВКС системы для проведения медицинских совещаний и консилиумов с широкими возможностями интеграции с уже установленным ВКС оборудованием. Благодаря совместимости Videomost и аппаратных решений, врачи и крупных центров, и больниц в удаленных регионах имеют возможность участвовать в одной видеоконференции без значительных капитальных вложений.

Videomost позволяет организовывать как плановые, так и экстренные видеоприемы удаленных пациентов, давать дополнительные пояснения о диагнозе и назначенном лечении в ходе отложенных консультаций, а также общаться с пациентами в чате. Для обеспечения интерактивной и привычной коммуникации врач-пациент как при личном приеме в кабинете медицинского учреждения, сервер Videomost обеспечивает передачу видео высокого качества даже в условиях нестабильных интернет каналов; возможность отправки файлов и специализированных медицинских изображений; вывод на экран изображения с медицинского оборудования, подключенного к ПК; протоколирование и запись всей передаваемой информации.

Использование Videomost для организации удаленных медицинских консультаций позволяет решать проблему в отдаленных регионах России, где существует дефицит квалифицированных медицинских кадров, а получение высококачественной консультации от врачей из регионального или федерального центра зачастую не доступно пациентам.

4K качество видеосвязи, предоставляемое сервером Videomost, это возможность корректной трактовки результатов осмотра пациента с помощью специализированных приборов первичной визуальной диагностики полости рта, слизистых носоглотки, гортани, наружного слухового прохода, кожного покрова и др. Кроме того, Videomost работает через открытые интерфейсы, что позволяет передавать изображения непосредственно с медицинских устройств. Таким образом, становится доступным проведение качественной первичной диагностики при нахождении пациента в домашних условиях.

При установке видеокамер в операционных возможно использование Videomost для трансляции операций, обучения и стажировки медперсонала и привлечения дополнительного консультанта на сложные виды оперативных вмешательств.

Сегодня Videomost используется ведущими организациями из сегмента здравоохранения, например, клиникой «Медицина» для оказания услуги «второе мнение», медперсоналом центра реабилитации «Родник», а также в телемедицинском мобильном приложении Smartmed «Медси» и МТС.

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