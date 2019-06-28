БТЕ взяла на поддержку сеть банкоматов и терминалов Промсвязьбанка

Компания БТЕ, специализирующаяся на обслуживании банковского оборудования, одержала победу в тендере Промсвязьбанка (ПСБ) на поддержку части сети устройств самообслуживания банка по всей территории России.

По условиям контракта, в течение двух лет БТЕ будет обеспечивать техподдержку более 700 устройств самообслуживания по пакетам FLM и SLM. В обязанности компании входит замена вышедших из строя запчастей, настройка ПО, диагностика неисправностей, профилактические работы, ввод в эксплуатацию оборудования, устранение проблем с энергопитанием, обеспечение расходными материалами и другие услуги.

Компания БТЕ – специалист по поставке и обслуживанию технологической инфраструктуры для организации всех отраслей. Перечень направлений включает в себя банковскую технику, оборудование для энергосбережения, ИТ и инженерные системы. Компания также оказывает комплементарные услуги рефербишмента и логистики негабаритных грузов. Инфраструкткра БТЕ насчитывает более 1 тыс. инженеров, 140 сервисных и шести ремонтных центров по всей России.

Промсвязьбанк — универсальный банк с государственным участием, основанный в 1995 г. Входит в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Услугами банка пользуются 2,5 млн физических и свыше 200 тыс. юридических лиц, в том числе более 10 тыс. крупных корпоративных клиентов. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России.