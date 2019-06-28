Atos поставит Total квантовый симулятор

Atos объявила о поставке Atos Quantum Learning Machine (QLM), самого мощного в мире серийно производимого квантового симулятора, французской международной энергетической компании Total. В рамках масштабного исследовательского проекта группа компаний Total планирует использовать Atos QLM для поддержки всех направлений бизнеса.

Atos Quantum Learning Machine объединяет в себе мощную, ультракомпактную аппаратную платформу и универсальный язык программирования и позволяет исследователям и инженерам разрабатывать и проводить опыты с квантовым программным обеспечением.

Система моделирует законы физики, лежащие в основе квантовых технологий, для вычисления точного исполнения квантовой программы с двухзначной точностью.

Квантовое моделирование найдет различные области применения в группе компаний Total, включая молекулярную химию и химию материалов, оптимизацию энергетических сетей, автопарки и промышленные приборы и, в долгосрочной перспективе, гидромеханику, а также позволит показать сейсмические изображения.

«Накапливая опыт в области квантовых вычислений с помощью решения компании Atos, признанного лидера в этой отрасли, мы в очередной раз демонстрируем наш дух новаторства. Мы разработаем квантовый подход к различным темам исследований, охватывающим весь наш бизнес, чтобы найти новые пути решения проблем, а также повысить скорость и эффективность работы», – отметила Мари-Ноэль Семерия (Marie-Noëlle Semeria), директор по исследованиям и разработкам компании Total.

«В рамках нашей программы, ориентированной на будущее квантовых вычислений, Atos тесно сотрудничает с исследователями и инженерами во всем мире, включая Total, для того, чтобы предоставить им инструменты, которые позволят им совершить технологический прорыв», – сказала Софи Пруст (Sophie Proust), технический директор компании Atos. – Atos Quantum Learning Machine позволяет компаниями, включая Total, разрабатывать и экспериментировать с квантовыми процессами и предлагает широкие возможности для моделирования с целью ускорить создание инноваций».

В ноябре 2016 г. Atos запустила масштабную программу для того, чтобы ускорить появление квантовых компьютеров и подготовиться к возможностям и рисками, которые возникнут с их выходом на рынок. Благодаря этой инициативе Atos стала первой компанией, которая смогла успешно смоделировать квантовый шум. Компания уже установила симуляторы Quantum Learning Machine в различных странах, включая Австрию, Данию, Францию, Германию, Нидерланды и США. Эти системы используются для реализации различных исследовательских программ в самых разных отраслях экономики.