Технология резидента «Сколково» позволит вдвое снизить число ДТП

«Скайтрэк», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», получила патент на интеллектуальную систему транспортной безопасности Skytracking Transport Security. С помощью видеоанализа она позволяет в режиме реального времени контролировать состояние водителя и транспортного средства.

Skytracking Transport Security - когнитивная система непрерывного мониторинга концентрации водителя, выявления опасных ситуаций на дороге и реагирования на них в режиме реального времени. Система реализована в архитектуре цифровой платформы, что предполагает ее эксплуатацию в условиях территориальной распределенности объектов управления, подключение широкого диапазона источников данных (IoT устройств) и развитие экосистемы пользователей.

В момент регистрации инцидента система уведомляет водителя голосовым предупреждением, снижая риск ДТП до 50%. Именно такой процент аварий, согласно международной статистике, происходит из-за отвлечения от вождения. По каждому инциденту формируется видео файл с привязкой к пространственной координате ГЛОНАСС.

Данные о поведении за рулем и стиле вождения могут быть использованы в системе мотивации водителей. Кроме того, идентификация водителя позволит контролировать доступ к управлению транспортным средством, в том числе в целях борьбы с террористическими угрозами.

Илья Гоценко, генеральный директор компании «Скайтрэк», сказал: «Наш подход при создании системы предусматривает широкий охват возможных инцидентов в дневное и ночное время, синхронизацию инцидентов с данными о скорости автомобиля, дорожной ситуацией и координатами ГЛОНАСС/GSM/GPS. Исключительным преимуществом решения является передача данных в режиме реального времени в портал мониторинга системы по каналам сотовой связи, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и контроль автомобиля и водителя на любом расстоянии. В данном случае речь не идет о локальном девайсе со звуковым сигналом для установки в кабине. По сути, мы говорим о цифровой платформе безопасности».

Система транспортной безопасности STTS успешно прошла пилотные испытания на предприятиях общественного транспорта Великого Новгорода (АО «Автобусный парк») и Оренбурга (МКП «Оренбургские пассажирские перевозки»).

Ольга Оксер, руководитель направления «Телеком и Медиа» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметила: «Компания "Скайтрэк" разработала уникальную систему, нацеленную на снижение дорожно-транспортных происшествий на основе применения технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Skytracking Transport Security стала первой в России комплексной системой транспортной безопасности, позволяющей в режиме реального времени удаленно отслеживать угрозы на транспорте и принимать меры для их устранения».