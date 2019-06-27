Сбербанк и «Моби.Деньги» запустили переводы по номеру телефона

Сбербанк и группа компаний «Моби.Деньги» объявили о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов Сбербанка с электронного кошелька «Моби.Деньги» Wallet.Mobi.

Для перевода наличных средств на карту Сбербанка достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя.

Минимальная сумма перевода составляет 10,01 руб., максимальная 100 тысяч рублей, комиссия - 1,5% от суммы платежа.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы», отметил: «Экосистема мгновенных переводов Сбербанка продолжает расширяться. Мы рады приветствовать в ней универсальную платежную платформу ʺМоби.Деньгиʺ. Нам важно, чтобы переводы между разными системами были для клиентов такими же удобными и простыми, как и переводы внутри Сбербанка, поэтому планируем и дальше развивать этот сервис».

Алексей Церех, генеральный директор НКО «Моби.Деньги», сказал: «Обеспечение многофункциональности и безопасности платёжных сервисов является основной задачей группы компаний «Моби.Деньги». Благодаря сотрудничеству со Сбербанком мы расширили спектр услуг и предоставили клиентам возможность перевода денежных средств по номеру телефона на карты Сбербанка».

Группа компаний «Моби.Деньги» стала седьмым партнером, который подключился к экосистеме переводов Сбербанка. Ранее к ней по номеру мобильного телефона присоединились такие партнеры Сбербанка, как «Тинькофф Банк», «Совкомбанк», сети салонов «Связной» и «Евросеть», WebMoney, Группа компаний МТС.