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Навыки голосового ассистента Алисы пополнились звуками

Интернет Интернет-ПО

«Яндекс» объявил о том, что теперь разработчики навыков для Алисы могут использовать короткие аудиозаписи — длительностью не более двух минут. Таким образом можно добавлять в навыки актерскую озвучку реплик, различные звуковые эффекты или звуки, которые создают образ бренда. Всё это позволит компаниям повысить вовлеченность пользователей навыка.

«Сегодня порядка 20% поискового трафика Яндекса приходится на голосовые запросы, и доля эта растёт. Многие компании уже научились создавать голосовые навыки для Алисы, среди них Sony, HeadHunter, SkyEng, Qlean, Asics. Новая функциональность расширяет возможности коммуникации бизнеса со своими клиентами, а также даёт широкий простор для фантазии разработчиков», — сказал Даниил Колесников, руководитель маркетинга Алисы.

Загрузить аудиозапись можно в личном кабинете «Яндекс.Диалогов», для этого достаточно перенести файл в область загрузки. Всего загрузить можно до 1 ГБ материалов. Звуковые дорожки будут храниться на серверах Яндекса и воспроизводиться при взаимодействии пользователя с навыком.

alisa.jpg

Новую возможность уже протестировали несколько компаний. Так, команда Finna разработала навык «Цитадель. Часть вторая», в котором игровой сюжет разворачивается в коротких диалогах с пользователем. В этом навыке использовано около 50 звуковых дорожек, озвученных актёрами. Команда AppTractor создала навык «Птицы России», который позволяет услышать голоса более 40 птиц и узнать интересные факты о разных видах. А проект команды Getbeat.ru «Крутые биты для рэп трека» находит бесплатные и платные биты по таким параметрам, как скорость, жанр и настроение.

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