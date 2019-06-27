МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и интернет-компания «Яндекс» объявили о совместном запуске бортового автомобильного компьютера «МТС | Яндекс авто».

Российские автолюбители получат возможность модернизировать свой автомобиль и подключить его к интернету с сохранением гарантии производителя авто. Это можно будет сделать с помощью совместного решения «Яндекса» и МТС — «МТС | Яндекс авто».

«МТС | Яндекс авто» — это мультимедийная система автомобиля, в которой есть необходимые в дороге сервисы с единым интерфейсом и голосовым управлением — «Навигатор», голосовой помощник «Алиса», «Яндекс.музыка» и приложения для прослушивания музыки, радио и просмотра ТВ и кино МТС.

В комплект «МТС | Яндекс авто» входят: бортовой компьютер с сенсорным дисплеем; сертификат на бесплатную установку в специализированном сервисном центре; 4G-модем, SIM-карта с тарифом «Для Авто» и 10 ГБ мобильного интернета ежемесячно; безлимитный трафик на приложения МТС, с помощью которых можно слушать в дороге более 50 млн песен онлайн или смотреть фильмы во время остановок, а также пополнять баланс (МТС Music, «МТС ТВ», «Мой МТС»); безлимитный интернет-трафик на сервисы «Яндекса» («Яндекс.навигатор», «Алиса», «Яндекс.браузер», обновления софта «Яндекс.авто»).

«МТС — крупнейший телеком оператор в России, обладающий собственной федеральной сетью интернета вещей и обширной экспертизой в этой области. Совместный продукт с "Яндекс.авто" — первое подобное решение для авторынка, усиленное продуктами и возможностями МТС, – отметил директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев. – Доступ к высокоскоростному мобильному интернету открывает новые возможности для предоставления автовладельцам полезных инновационных сервисов».

«Мы верим в то, что автомобили должны быть подключенными устройствами. По нашим оценкам, по дорогам России ездит от 40 до 50 млн автомобилей, 10 млн из которых могут быть подключены к интернету. Чтобы упростить эту задачу для пользователя, в январе 2019 г. мы выпустили собственный бортовой компьютер "Яндекс.авто". А сегодня представляем партнерскую версию устройства с МТС, которое будет продаваться в розничных салонах оператора. Для пользователей это значит, что они смогут приобрести бортовой компьютер с сервисами "Яндекса" и МТС удобным для них способом», – сказал Андрей Василевский, директор по развитию бизнеса «Авто».

Купить новую систему можно в салонах МТС или на специальном сайте. При необходимости можно приобрести бортовой компьютер в беспроцентную рассрочку. Возможна доставка на дом. Стоимость мультимедийной системы нужно уточнять в своем регионе. На данном этапе продажи стартовали в следующих регионах: Краснодар, Тюмень, Ростов-на-Дону, Великий Новгород, Нижний Новгород, Самара, Тольятти и Калуга.

Система адаптирована для популярных моделей автомобилей Volkswagen, Toyota, Kia, Skoda, Mitsubishi, Renault, Hyundai, Nissan, Lada.