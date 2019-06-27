КРОК оцифровал экспозиции Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

КРОК объявил о создании в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына мультимедийной экспозиции, посвященной истории русской эмиграции. Свыше 2 000 тыс. экспонатов музея (письма, фотографии, книги) переведены в цифровой вид и представлены посетителям в наглядном и удобном для восприятия формате.

Для этого в музее установлено 54 мультимедийных экрана и 13 проекторов для видеомэппинга, созданы зоны с системами направленного звука и датчиками движения. Проект реализован ИТ-компанией КРОК совместно с ведущими игроками рынка - RAA, PITCH, МКС, Digis.

Цифровые экспонаты музея работают как единый арт-объект по заданному сценарию. В этом уникальность мультимедийной экспозиции. Например, экскурсия по музею начинается с показа фильма о судьбах известных эмигрантов, а его финал сопровождается видеомэппингом – визуализацией полета птиц по всему помещению музея. Птицы перелетают с правой стены на левую, символизируя эмиграцию, появляясь на каждом экране. Одновременно с показом контента изменяется освещение, цветовое оформление и звук. Все это погружает посетителей в интерактивную среду.

«Музей – не просто собрание ценных экспонатов, это целый мир, погрузиться в который помогают мультимедиа-технологии. Они делают экспозиции более привлекательными для посетителей, «оживляют» артефакты. Интерактивный формат и воздействие на большее количество органов чувств привлекает больше молодой аудитории, ориентированной на цифровой опыт. Мы буквально погружаем посетителей в историческую эпоху, которой посвящена выставка», - отметил Андрей Кручинин, заведующий отделом военно-исторического наследия Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына.

КРОК синхронизировал контент музея, который находился на разных серверах, экранах и плеерах. Для этого специалисты компании объединили все аудиовизуальные решения (отображение информации, озвучивание, освещение) в единую и простую в использовании систему. Управление мультимедийным комплексом музея происходит с помощью разработанного КРОК сенсорного интерфейса на планшете. Благодаря ему экскурсоводы могут запускать сценарий мультимедийной экспозиции буквально за пару кликов.

На планшете также отображается статус работы мультимедийного оборудования. Это позволяет ИТ-службе музея максимально оперативно реагировать на нештатные ситуации, предотвращая сбои в работе экспозиции.

С помощью интерактивных экранов посетители могут наглядно знакомиться с ценными экспонатами из фонда музея – письмами, фотографиями, документами, видео. Помимо этого, сами экраны выступают арт-объектами музейного пространства. В таком формате с помощью сенсорной панели можно изучать большую электронную книгу «Русские в Шанхае» или оцифрованные дневники русского военного деятеля, генерал-лейтенанта А. П. Будберга.

Оцифрованный исторический контент отображается на технологически подготовленных стенах музея, создавая для посетителей особую атмосферу восприятия. На стены с помощью установленных в потолочных нишах проекторов выводятся видеоролики. Благодаря технологии мягкой сшивки контент из 13 независимых источников объединяется в несколько цельных объемных изображений. Общая площадь проекционной поверхности составила 24 кв. м.

Чтобы сделать опыт посещения музея более удобным, КРОК оснастил залы современной системой направленного звукового сопровождения. С помощью этого решения аудио контент слышен только тому человеку, который находится рядом с экспонатом. Звук не рассеивается по музейному пространству, не смешивается с посторонними шумами и не мешает остальным посетителям.

Гости могут быть уверены, что в рамках посещения музея они не пропустили интересную для себя информацию. Как только человек подходит к конкретному экспонату, срабатывают датчики движения, фильмы, ролики, интервью, перфомансы запускаются с самого начала.

«Digital-среда меняет привычки потребления информации. Контент становится не только интерактивным и развлекательным, но и более персонализированным. Музеи создают новый опыт коммуникации, нестандартные способы привлечения аудитории с помощью аудиовизуальных решений. Они часто обращаются к нашей многолетней экспертизе. Опыт реализации сложных интеграционных проектов (от мультимедийной инфраструктуры стадиона до ситуационного центра добывающей компании) позволяет нам создавать «бесшовные» цифровые пространства, простые и удобные в управлении. Каждый такой проект помогает вывести коммуникацию на совершенно новый уровень», - отметил Дмитрий Шабанов, руководитель направления аудиовизуальных комплексов ИТ-компании КРОК.