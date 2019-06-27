Acer представила ультраширокоформатный монитор серии Nitro EI1 с поддержкой AMD Radeon Freesync 2

Acer представила серию ультраширокоформатных мониторов Nitro EI1, оснащенных функциями и технологиями, обеспечивающими полный эффект присутствия в игровом мире. Модель Nitro EI491CRP — это изогнутый монитор с радиусом 1800R. При таком изгибе вся плоскость экрана находится на одинаковом расстоянии от глаз пользователя, что обеспечивает сильные впечатления от просмотра, широкий угол обзора и увеличение площади, воспринимаемой периферийным зрением. Технология предотвращения мерцания экрана и режим Bluelight Shield помогают снизить нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий, а режим PBP (Picture-by-Picture) делит экран пополам, позволяя одновременно выводить изображение от двух независимых источников на правую и левую половины экрана. Помимо этого, с помощью утилиты Acer Display Widget пользователи могут разделить экран на несколько областей или окон с помощью горячих клавиш для параллельной работы в нескольких приложениях. Мониторы серии Nitro EI1 уже появились в продаже в России по цене от 64990 руб.

Технология синхронизации AMD Radeon Freesync 2 обеспечивает плавное изображение в играх и повышает планку для игровых мониторов, требуя от них таких характеристик, как широкий динамический диапазон, высокая частота обновления, низкое значение задержки ввода, а также вдвое улучшенное покрытие цветового пространства sRGB (90% DCI-P3) для обеспечения лучшей цветопередачи. Указанные характеристики обеспечивают высокое качество изображения в играх, при просмотре фильмов и другого контента с поддержкой HDR. Nitro EI491CRP сертифицирован VESA DisplayHDR 400 и обладает расширенным динамическим диапазоном, что позволяет легко адаптироваться к резким изменениям яркости и сохранять детализацию при переходе от ярких сцен к темным.

Новый монитор Acer Nitro EI491CRP

DFHD-монитор Nitro El491CRP с разрешением 3840x1080 пикселей и технологией квантовых точек погружает игроков в мир совершенных красок; фильмы и игры на его экране выглядят максимально эффектно и реалистично, а высокая частота обновления 144 Гц обеспечивает ультраплавный вывод изображения. Серия мониторов Nitro EI1 поставляется с пультом дистанционного управления, который позволяет менять режимы отображения, включать или отключать HDR, а атмосферная фоновая подсветка повышают комфорт во время игровых сессий.