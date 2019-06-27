Acer начал продажи ультраширокоформатного монитора Nitro EI1

Acer представляет серию ультраширокоформатных мониторов Nitro EI1. Модель Nitro EI491CRP — это изогнутый монитор с радиусом 1800R. При таком изгибе вся плоскость экрана находится на одинаковом расстоянии от глаз пользователя, что обеспечивает сильные впечатления от просмотра, широкий угол обзора и увеличение площади, воспринимаемой периферийным зрением.

Технология предотвращения мерцания экрана и режим BlueLight Shield помогают снизить нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий, а режим PBP (Picture-by-Picture) делит экран пополам, позволяя одновременно выводить изображение от двух независимых источников на правую и левую половины экрана.

Помимо этого, с помощью утилиты Acer Display Widget пользователи могут разделить экран на несколько областей или окон с помощью горячих клавиш для параллельной работы в нескольких приложениях.

Новая модель Nitro EI491CRP — это 49-дюймовый монитор на квантовых точках с разрешением DFHD (3840x1080 пикс.) при частоте обновления 144 Гц, с поддержкой DisplayHDR 400, AMD Radeon FreeSync 2 и радиусом изгиба экрана 1800R.

Монитор отличается ультрашироким соотношением сторон 32:9 (2x16:9) для обеспечения эффекта полного погружения в игровых симуляторах и максимальной яркостью 400 нит при работе с обычным и HDR-контентом.

Nitro EI491CRP оснащен пультом дистанционного управления, утилитой Acer Display Widget для настройки монитора прямо с рабочего стола, а также режимом разделения экрана в формате Picture-by-Picture.

Мониторы серии Nitro EI1 уже появились в продаже в России по цене от 64 990 руб.