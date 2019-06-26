Ростех разработал портативную метеостанцию

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации Ростех представил портативную метеостанцию СМП-1 двойного назначения. Разработка может применяться как в гражданском, так и в военном секторе и не имеет аналогов в России. Прибор был впервые показан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который проходит с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке.

Портативная метеостанция СМП-1 определяет основные параметры окружающей среды: давление, температуру, влажность, скорость и направление ветра. Кроме того, прибор оснащен встроенными приемопередатчиками космических навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Это позволяет осуществлять привязку измерений к местности, а также использовать устройство в качестве носимого навигатора.

Портативная метеостанция СМП-1 не имеет аналогов на отечественном рынке. Она может использоваться в МЧС, например для определения скорости распространения пожара или при экстренной посадке самолета в условиях отсутствия ВПП. В вооруженных силах прибор может применяться для корректировки направления выстрела из стрелкового или артиллерийского вооружения. Прибор отличает компактность и простота эксплуатации, при этом погрешность измерений минимальна.

Для более удобной работы с картой местности и навигации по меню метеостанция оснащена сенсорным дисплеем. Также предусмотрена функция запоминания маршрута с возможностью фиксации на карту памяти MicroSD. Устройство имеет встроенный аккумулятор. Масса СМП-1 составляет 0,6 кг.

Производителем портативной метеостанции является «Аэроприбор-Восход», входящий в концерн «Радиоэлектронные технологии».