Разработка «Росэлектроники» обеспечит охрану территорий от «умных» нарушителей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал модернизированную радиолокационную станцию контроля территорий «Форпост-М» в рамках международного форума «Армия-2019». В изделии реализован режим «умного» нарушителя – станция распознает объект даже при осуществлении им мер по обману радиолокатора, например, путем радиоэлектронного подавления. На выставочной экспозиции представлен опытный образец станции.

«Форпост-М», разработанный концерном «Вега» (входит в «Росэлектронику»), предназначен для автоматического радиолокационного мониторинга сухопутных и водных участков местности в составе автоматизированных систем. Станция обнаруживает объекты в радиусе до 20 км, определяет параметры их движения и может сопровождать до 50 объектов одновременно, сохраняя маршруты их перемещения.

В модернизированной версии аппаратуры применяется новая малоразмерная антенна, за счет чего габариты станции удалось уменьшить в 2 раза. Также в новой модификации внедрено цифровое управление сканированием с помощью безколлекторного двигателя, что позволяет более точно обнаруживать объекты и определять их параметры.

«Станция «Форпост-М» может применяться для охраны границы, ЛЭП, нефте- и газопроводов, в том числе в арктических и заснеженных зонах. При осуществлении мониторинга водных поверхностей комплекс способен отслеживать маршруты малоразмерных судов, обнаруживать айсберги и дрейфующие льды, а также может проводить поиск людей, оказавшихся на отколовшихся льдинах», - рассказал генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.