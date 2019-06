Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами

Oracle названа среди лидеров магического квадранта Gartner по облачным решениям для управления финансами для средних, крупных и глобальных предприятий в 2019 году. Комплекс Oracle ERP Cloud позиционируется в лидерах по таким критериям, как полнота концепции и способность ее реализовать.

Третий год подряд Oracle ERP Cloud называется среди лидеров в отчете Gartner. Из 10 оцениваемых решений именно облачный комплекс Oracle ERP Cloud получил наивысшие оценки по таким критериям, как полнота концепции и способность ее реализовать.

Как указывается в отчете, «лидеры демонстрируют определяющее рынок видение того, как основные системы и процессы финансового управления могут поддерживаться и совершенствоваться за счет перемещения в облако. Свое видение они дополняют способностью его реализовать посредством решений, услуг и стратегии продвижения на рынке. У них сильные позиции на рынке, они показывают рост как выручки, так и доли рынка. Лидеры демонстрируют стабильность в заключении контрактов с компаниями разного размера, а также предлагают глубоко проработанную функциональность во всех областях управления финансами. Свой успех они подтверждают многочисленными примерами внедрения у клиентов как в своем домашнем регионе, так и за его пределами. Их решения часто используются системными интеграторами для поддержки инициатив по финансовой трансформации. Как правило, лидеры работают с большим сегментом рынка благодаря реализации широкого спектра рыночных требований. Тем не менее, они могут испытывать затруднения в удовлетворении специфических потребностей более узких сегментов, которые могут быть эффективнее закрыты, например, нишевыми игроками».

«Корпорация Oracle продолжает фокусироваться на успехе своих клиентов. Мы гарантированно и последовательно инвестируем в инновации, которые необходимы более чем 6000 наших клиентов по ERP Cloud для достижения операционной эффективности в управлении финансами, — сказал Ронди Нг, старший вице-президент Oracle по разработке бизнес-приложений. — Мы исключительно рады, что снова отмечены среди лидеров в отчете Gartner. Мы считаем, что отчет является подтверждением преимуществ нашего решения, правильности наших инвестиций и успехов наших клиентов».

Облачный комплекс Oracle ERP Cloud предоставляет полный набор модулей для управления ресурсами предприятия, включая управление финансами Financials, закупками Procurement, и портфелями проектов Project Portfolio Management (PPM), а также эффективностью компании Enterprise Performance Management (EPM) и рисками и соответствиями Governance Risk and Compliance (GRC). Предлагая также решения для управления цепями поставок Supply Chain Management (SCM) и встроенную интеграцию с остальными приложениями из портфолио Oracle Cloud Applications, в том числе для управления человеческим капиталом Human Capital Management (HCM) и клиентским опытом Customer Experience (CX), Oracle помогает клиентами предвосхищать изменения рынка, создавать адаптирующиеся организации и реализовывать весь потенциал наиболее передовых инноваций.

Портфолио облачных решений Oracle для финансового управления и планирования завоевало признание в отрасли. Решение Oracle ERP Cloud было признано абсолютным Лидером в отчете Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises в 2018 году. Также Oracle была также названа Лидером в отчете Gartner Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions в 2018 году (с наивысшей оценкой за способность к реализации) и спозиционирована в числе лидеров в отчете Gartner Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions в 2018 году.