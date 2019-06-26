На маркетплейсе «Беру» появились алкогольные напитки

Около 2,8 тыс. наименований алкоголя появилось на витрине маркетплейса «Беру». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.маркета».

Совершеннолетние пользователи могут забронировать напитки на «Беру» и выкупить их в одной из 27 винотек Москвы и ближайшего Подмосковья. Первым партнером маркетплейса в этой категории товаров стал Simplewine.

Теперь на «Беру» есть практически все виды вина и крепкого алкоголя: красное, белое, портвейны и шампанское, коньяк и виски, ликеры, настойки, аперитивы и многое другое. Пользователь может найти на «Беру» как популярные напитки, так и коллекционные экземпляры для настоящих ценителей. Маркетплейс помогает выбрать именно то, что нужно: на сайте есть подробные характеристики продукта — от крепости, объема и страны производителя до вкуса и цвета.

Выкупить алкогольные напитки можно только в винотеке и только при наличии паспорта — это требуется по закону. С покупки алкоголя начисляются бонусы «Беру», но тратить их на спиртное нельзя. Зато можно — на другие виды товаров. Например, на продукты питания.

«Беру» для Simplewine — витрина, которая помогает привлечь новых покупателей. Магазин размещает на ней информацию о своих товарах, но хранятся они на его собственном складе — не на складе «Беру». Маркетплейс знакомит пользователя с ассортиментом винотеки и дает ему возможность забронировать продукт на своем сайте. В течение двух дней после оформления заказ приезжает в магазин и ждет там своего покупателя.