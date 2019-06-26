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Honor запустил интернет-магазин в России

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Honor объявил об открытии официального интернет-магазина, где доступны для покупки смартфоны, ноутбуки, аксессуары и другие продукты бренда.

Сайт оформлен в фирменном стиле moving color, который символизирует динамику, гибкость и смелость быть собой, что отвечает стремлению бренда идти в ногу со временем и быть актуальным для молодой аудитории. Помимо возможности делать покупки на официальном сайте, пользователи могут узнать больше о миссии, истории и культуре компании.

В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам. Например, Honor Band 4 будет доступен за 2990 руб. вместо 4490 руб., а наушники Flypods Lite можно будет приобрести по цене 3990 руб. вместо 7990 руб.

С 1 июля поклонники бренда смогут воспользоваться специальной акцией: флагманский Honor View 20 с максимальным объемом памяти 256 ГБ можно будет приобрести по специальной цене 34990 руб., а Honor 8X – за 14990 руб. и 15990 руб. за версии с объемом памяти 64 ГБ и 128 ГБ соответственно, а Honor 10i – за 16990 руб. Акция будет распространяться и на другие модели бренда – Honor 8C, Honor 8A, Honor 7A Pro, и будет доступна как на сайте, так и в магазинах партнеров.



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