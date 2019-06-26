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Hikvision выпустил систему домофонии второго поколения

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Hikvision представила системы видеодомофонии 2 поколения. Устройства обладают расширенным функционалом для контроля доступа, высоким разрешением видеосъемки и интуитивно понятным интерфейсом.

Большая линейка оборудования позволяет создать конфигурации системы видеодомофонии под различные требования заказчика для эффективного управления доступом в здания и отдельные помещения, мониторинга обстановки на улице и защиты территории от несанкционированных вторжений.

Видеодомофоны 2 поколения разработаны для контроля входа на территорию с использованием видео и обеспечения безопасности в жилых домах, общественных местах, на предприятиях малого и среднего бизнеса. В комплект системы входят модульная вызывная панель и домофон.

Вызывная панель объединяет в единую систему несколько функциональных модулей: клавиатуру, считыватель карт, индикатор, заглушку, модуль с именами абонентов, индикатор, дисплей. В зависимости от задач проекта, заказчик может выбрать систему в подходящей конфигурации модулей.

На панели установлена fisheye-камера с широкоугольным объективом, ее обзор составляет 180°. HD-матрица обеспечивает видеосъемку с разрешением 2 МП. Система обладает широким динамическим диапазоном, также доступны функции ночного видения, которые позволяют получать четкое и детализованное изображение в темное время суток.

Видеодомофоны 2 поколения поддерживают все стандарты питания PoE, широкие возможности по совместимости позволяют интегрировать устройства в систему видеонаблюдения. Любые действия человека при приближении к двери (например, нажатие кнопок, использование карты и даже вандализм) приводят к активации камеры, которая начинает записывать видео. Записи сохраняются на подключенном к системе видеорегистраторе.

Специальное мобильное приложение позволяет управлять системой из любой точки при наличии сети интернет. Пользователь может удаленно посмотреть запись с камеры, открыть дверь или оперативно обратиться в службы охраны в случае инцидента и отправить уполномоченным сотрудникам видеозапись с нарушителем для дальнейшего принятия мер безопасности.



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