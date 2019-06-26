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Cloud4Y предоставил защитный контур «Медицинским электронным данным»

Интеграция Инфраструктура

Cloud4Y объявила о предоставлении услуги защитного контура корпорации «Медицинские электронные данные».

Корпорация «Медицинские электронные данные» занимается развитием единой цифровой экосистемы. Компания создала портал, который занимается информационным просвещением граждан и предоставляет помощь в различных ситуациях. Пользователи могут воспользоваться любым из полутора десятков онлайн-сервисов, заказать лекарства или получить видеоконсультацию специалиста.

152 Федеральный закон и приказы ФСБ и ФСТЭК обязывают компанию как оператора персональных данных принимать многочисленные меры для выполнения серьезных требований по защите информации. Чтобы гарантировать соответствие требованиям российского законодательства по обеспечению безопасности данных при их хранении и обработке, но при этом не создавать персональное серверное хранилище, Корпорация приняла решение обратиться к облачным провайдерам.

В итоге выбор был сделан в пользу Cloud4Y. Репутация надёжного и профессионального облачного провайдера с многолетним опытом дополняет документально подтвержденная материально-техническая база, позволяющая оказывать облачные услуги корпоративного уровня. Наличие актуальных SaaS/IaaS-решений и компетентная техническая поддержка повышают деловую привлекательность провайдера.

Cloud4Y предложил корпорации услугу «Облако ФЗ 152». Благодаря ей медицинская компания смогла быстро получить инфраструктуру, полностью готовую для необходимого объёма персональных данных. Применяемые Cloud4Y средства защиты прошли в установленном порядке оценку соответствия, а значит, отвечают требованиям контролирующих органов. Таким образом клиенты корпоративного облачного провайдера избавляются от необходимости принимать организационно-технические меры для защиты личных данных от несанкционированного и неправомерного доступа. Этим занимается провайдер.

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