Банк «Уралсиб» совместно с Glowbyte внедрил новую маркетинговую платформу

Банк «Уралсиб» совместно с международным поставщиком услуг в сфере BI Glowbyte внедрил систему real-time маркетинга (RTM).

Комплекс способен в режиме реального времени прогнозировать потребности клиента и подбирать релевантные предложения. Решения для RTM широко используются в различных отраслях бизнеса по всему миру. Маркетинговые коммуникации, реализованные с помощью таких решений, отличаются практически мгновенной реакцией на любые изменения в поведении клиента – в транзакционной активности, поведении на сайте или в личном кабинете. Такой подход улучшает конверсию и повышает лояльность клиента. Он позволяет в реальном времени оценить ситуационное поведение клиента банка и подобрать таргетированное предложение, наилучшим образом подходящее клиенту в данный момент.

«Внедрение такого рода системы позволяет уменьшить количество коммуникаций, и при этом – значительно повысить их эффективность, услышать клиента в режиме реального времени и оперативно отреагировать на его запрос, – отметил руководитель департамента электронных продаж и сервисов банка "Уралсиб" Михаил Шебалков. – Сочетание наших практик по анализу данных и современных технологий – залог успешного развития CRM банка».

«Сейчас люди получают все большее количество сообщений от организаций. Из-за растущего уровня коммуникационного шума отклики на классические пакетные кампании продолжают падать. Для того, чтобы успешно развивать продажи на таком рынке, нужно иметь платформу для подбора релевантных сообщений в ответ на события в жизни клиента. А также качественно подбирать предложения для презентации во входящих и цифровых каналах. Именно такую платформу нам удалось совместно построить в рамках проекта», – отметил Евгений Тверитинов, руководитель практики целевого маркетинга компании Glowbyte.

В 2019 г. «Уралсиб» планирует расширить маркетинговую платформу комплексом Digital RTM для анализа поведения клиентов в цифровых каналах и персонализации коммуникаций, предложений и контента, предоставляемого клиентам.