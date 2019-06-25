«Яндекс.Касса» запускает онлайн-платежи через WeChat Pay

«Яндекс» объявил о том, что теперь с помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины и другие онлайн-сервисы могут добавить на свои сайты прием платежей через WeChat Pay. Это платежный сервис, который работает как электронный кошелек на базе популярного китайского мессенджера WeChat.

Новая возможность подойдет любому онлайн-бизнесу, который уже работает или планирует работать с клиентами из Китая: сервисам продажи билетов на поезда и самолеты, билетов на экскурсии, в театры и музеи, сайтам туристических фирм, сервисам доставки еды, заказа такси, интернет-магазинам, обучающим онлайн-курсам и многим другим площадкам.

«Яндекс.Касса» стала подключать прием платежей через WeChat Pay компаниям в офлайне с конца 2018 года. Услуга пользуется популярностью в магазинах российских аэропортов. Теперь принимать платежи через WeChat Pay могут и компании, которые развивают онлайн-продажи и хотят продавать китайским туристам или выходить на китайский рынок.

«Раньше Яндекс.Касса работала с китайскими компаниями, которые ориентируются на российских покупателей, а теперь предлагает еще и российскому бизнесу широкие возможности для работы с клиентами из Китая. Подключение приема онлайн-оплаты через WeChat Pay может стать отправной точкой роста для бизнеса, который работает с китайскими туристами в России или ориентируется на международный рынок и заинтересован в покупателях из КНР. К тому же WeChat — универсальный сервис для работы с покупателями: это и платежный инструмент, и инструмент продвижения. У компаний, которые станут использовать все возможности этого сервиса, будут отличные перспективы по выходу на большую аудиторию китайских клиентов», — сказал Илья Соколов, руководитель азиатского направления развития платежного бизнеса «Яндекс.Кассы».

«Яндекс.Касса — один из стратегических партнеров WeChat Pay в России. Касса уже помогает российским магазинам принимать оплату через WeChat Pay в офлайне, а теперь станет помогать и всем, кто захочет делать это в онлайне», — сказал Джефф Ху, региональный директор WeChat Pay в Европе.

За расчеты через WeChat Pay покупателю платить комиссию не нужно — «Яндекс.Касса» берет ее только с продавца. При оплате таким образом деньги за покупку списываются с баланса пользователя в мессенджере WeChat или с привязанной к нему банковской карты. За раз человек может потратить на оплату покупок до 646 тыс. рублей, за сутки — примерно до 1,3 млн рублей.

Чтобы добавить на свой сайт прием платежей через WeChat Pay, компании — партнеру «Яндекс.Кассы» даже не нужно ничего настраивать, достаточно заключить дополнительное соглашение. Тем, кто еще не работает с «Кассой», нужно подписать договор и подключиться к платежному решению.