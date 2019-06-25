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Спецпроекты

В России стартует пилот по маркировке изделий легкой промышленности

ИТ в госсекторе

ЦРПТ сообщил о том, что 27 июня 2019 в России начнется пилотный проект по маркировке и прослеживанию товаров легкой промышленности. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №790 от 22 июня 2019 года оператор эксперимента - дочерняя компания Центра развития перспективных технологий «Оператор-ЦРПТ», созданная для реализации Единой национальной системы «Честный ЗНАК».

ЦРПТ ведёт работу с производителями, импортерами, дистрибьюторами и продавцами в данной товарной группе. На базе профильных ассоциаций и Минпромторга с сентября 2018 г. были созданы рабочие и проектно-экспертные группы. В них включены основные участники оборота этих отраслей. Совместно с бизнесом определяются оптимальные варианты адаптации системы маркировки и прослеживания с учетом специфики отрасли, формируются методические рекомендации.

На подготовительном этапе велась работа с «пионерами» маркировки легпрома – компаниями «Снежная королева», «Спортмастер», Zara, «Восток-Сервис», Odji, «Хендерсон», «Детский Мир», Х5, Ikea, «Стокманн», Hoff, «Ашан», Adidas, OBI, H&M, Zenden, Zola, «Твоё», «Твой дом», UNIQLO и многими другими. Еще до начала пилота ЦРПТ провёл полноценные обследования производственных площадок ряда компаний, а также лабораторные тестирования возможных технологий и методов маркировки.

«Работа в легкой промышленности началась еще осенью прошлого года. С учётом конструктивной позиции, демонстрируемой бизнесом, отведенного на экспериментальную фазу времени будет достаточно для отработки всех тонкостей работы. Опыт, полученный в обувной отрасли, можно быстро масштабировать на широкую группу товаров легпрома», - отметил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

В рамках пилотного проекта, который продлится до 30 ноября 2019 года, будут маркироваться товары легкой промышленности из перечня, определенного Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р. В него вошли предметы одежды, включая рабочую одежду, блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное бельё.

В ноябре 2018 года в ЦРПТ перешла из ФНС система маркировки лекарств, а 1 июня 2019 года - информационная система маркировки меховых изделий. С 1 марта 2019 года началась обязательная маркировка сигарет, 15 мая стартовал эксперимент по маркировке фотоаппаратов, 20 июня - по маркировке шин.



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