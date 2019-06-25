SoftwareONE внедрила HR чат-бота в «Фаберлике»

SoftwareONE (ранее Comparex) объявила о завершении проекта по внедрению чат-бота «Чарли» в компании «Фаберлик».

Автоматизация бизнеса — явление не новое, мир меняется, меняются люди и появляются новые инструменты взаимодействия с ними. Сейчас пришло время роботов и чат-ботов, которые автоматизируют внутренние процессы компании, например, избавляют HR-отдел от рутинной работы.

Потребность в оптимизации внутренних бизнес-процессов и повышение уровня продуктивности сотрудников (чат-бот Чарли доступен с любой платформы). Также требовалась автоматизированная система, которая взяла бы на себя рутинные HR-задачи: заказ справок, оборудования, заявок на отпуск.

Faberlic («Фаберлик») — крупнейшая российская компания на рынке прямых продаж. Производитель косметики, парфюмерии, бытовой химии, товаров для дома и здоровья, одежды, обуви и аксессуаров. Специалисты компании SoftwareONE предложили «Фаберлик» осуществить пилотный проект собственного решения для автоматизации HR-функций.

Чат-бот базируется на сервисах Office 365 и работает в корпоративном мессенджере Microsoft Teams. Его серверная часть реализована на Microsoft Azure. В частности, используется Microsoft Bot Framework. Пользователи могут самостоятельно настроить бизнес-процессы с помощью встроенного конструктора. Это дает возможность используя базовый набор сценариев в чат-боте, автоматизировать существующие бизнес-процессы.

Перед стартом пилотного проекта было проведено обучение всех сотрудников компании, по ходу работ со стороны SoftwareONE оказывалась консультационная поддержка.

Подача заявлений, оформление документов – длительная, утомительная и неизбежная часть работы. Но с помощью чат-бота ее можно сделать намного проще, используя приложение для подачи заявок на справки и выписки. Сотрудники получили удобный доступ ко всем корпоративным сервисам и ресурсам с любого устройства, тем самым компания автоматизировала каждый шаг взаимодействия HR специалистов с другими сотрудниками, исключив необходимость выполнять рутинные функции и серьёзно сэкономить внутренние ресурсы компании.

«C помощью чат-бота Чарли, наша HR-команда переводит внимание с административной работы на повышение производительности и поиск новых идей. К тому же, бот — универсальный и продуктивный сотрудник, который может обеспечить обратную связь c пользователями 24 часа в сутки в любых каналах, а также позволяет нам самостоятельно настраивать требуемый функционал» — сказал Илья Родионов, руководитель отдела технической поддержки.