«Ситимобил» назначил нового директора по продукту

К команде сервиса заказа такси «Ситимобил» присоединился Артем Логинов, который займет должность директора по продукту (CPO, Chief Product Officer). Об этом CNews сообщили в пресс-службе сервиса.

С июня 2019 г. Артем Логинов присоединится к команде «Ситимобил» в должности директора по продукту. Ранее Артем руководил мобильными «Яндекс.картами» и занимал должность VP of Product в Lingualeo. Также в его активе есть несколько крупных стартапов, таких как 500px.com или сервис умных инструментов для управления городами и регионами в Европе и США.

Георгий Лобушкин, директор по коммуникациям «Ситимобил», сказал: «В "Ситимобил" Артем будет отвечать за продуктовую стратегию компании и возглавит команду, работающую над онлайновой частью бизнеса — это клиентский и водительский продукты, различные части бэкофиса, часть важных алгоритмов и геоинформационные продукты».

«Одна из главных задач, которая стоит передо мной и перед всей командой "Ситимобил" — сделать продукт мирового уровня. К настоящему моменту "Ситимобил" уже стал игроком номер два на ключевом, московском, рынке и продолжает активную региональную экспансию. Такой быстрый рост должен быть подкреплен соответствующим качеством сервиса — мы хотим сделать ИТ-решения, которые улучшат как водительский опыт, так и все, что происходит с клиентом до и после нажатия на кнопку "Заказать такси". Предстоит еще многое сделать, к чему пользователи уже привыкли и хотели бы видеть это в нашем сервисе. Этим активно и займемся», — сказал Артем Логинов, CPO «Ситимобил».