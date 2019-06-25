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Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт

ИТ в банках

Cбербанк объявил о запуске сервиса переводов с кредитных карт. Услуга доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн». В мобильном приложении этот функционал появится позднее.

Перевести деньги с кредитной карты на дебетовые карты, открытые в рублях, клиенты Сбербанка могут по номеру телефона или карты. Поступление средств на счет дебетовой карты происходит мгновенно.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, отметил: «Это новый сервис Сбербанка, который является ответом на растущую потребность наших клиентов. Теперь им не нужно искать ближайший банкомат для того, чтобы взять деньги с кредитной карты. Перевод легко можно сделать в Сбербанк Онлайн привычным способом по номеру телефона или карты. Новый функционал является результатом наших стремлений по расширению возможностей клиентов переводить деньги друг другу. Совсем недавно мы запустили трансграничные переводы в страны СНГ и Европы, упростили переводы со счёта на счёт, а также сделали возможным получение наличных в банкоматах посредством перевода в Сбербанк Онлайн».

За услугу взимается такая же комиссия, как и за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка - 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона.

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