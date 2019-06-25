«Росэлектроника» представила VR-тренажеры для саперов и пожарных

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил комплексный тренажер на основе технологии виртуальной реальности. VR-тренажеры могут быть адаптированы для обучения практически любой профессии – летчика, космонавта, инженера и многих других.

Программное обеспечение позволяет воссоздать в виртуальной среде конкретную ситуацию и отработать алгоритмы ее разрешения в приближенной к реальности обстановке. В частности, тренажер может быть использован для обучения сотрудников противопожарных и саперных служб, специалистов МЧС, работающих в условиях чрезвычайных ситуаций.

VR-решение для тренировки пожарных моделирует возгорания различной сложности. В демонстрационной версии симулирован пожар в небольшом помещении, где проходит труба газопровода и существует риск взрыва. Виртуальная среда обеспечивает высокий уровень реализма и позволит пользователям оценить всю сложность и опасность профессии пожарного.

«Использование VR-технологий позволяет освоить навыки работы в экстремальных условиях без риска для жизни и может стать важным дополнительным инструментом обучения саперов и пожарных и представителей других опасных профессий. Благодаря современным технологиям мы можем максимально точно смоделировать любую ситуацию и помочь специалистам сформировать устойчивые практические навыки. VR-тренажеры могут быть использованы для обучения и в других областях, таких как химическое производство, моделирование химических реакций, безопасность на транспорте, промышленность, космонавтика, авиация и многое другое», – отметил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

VR-тренажеры разработаны в «НПП «Исток» им. Шокина» (входит в «Росэлектронику»). Специалистами предприятия также разработано программное обеспечение для проведения химических экспериментов любой сложности в виртуальной реальности. Виртуальная химическая лаборатория уже применяется в процессе обучения студентами РТУ МИРЭА.

Для полного погружения в виртуальную реальность и обучения сложным моторным навыкам тренажер может быть интегрирован с «умным» костюмом с обратной тактильной связью. Электромагнитные импульсы, передающиеся от костюма человеку, имитируют различные тактильные ощущения, например, жара, удары, отдача от огнестрельного оружия.