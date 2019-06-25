«Почта Mail.ru» откажется от паролей

Mail.ru Group объявила о том, что сервис «Почта Mail.ru» одним из первых в мире вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление.

Современный пользователь окружен огромным количеством сервисов: почта, облачное хранилище, банковские приложения, доставка еды, социальные сети, онлайн-магазины. В каждом из них необходимо авторизоваться, придумать, а главное — запомнить пароль. Чтобы упростить себе жизнь, пользователи выбирают один и тот же пароль для разных сервисов или используют небезопасные, простые для запоминания комбинации символов. Это делает приватные данные уязвимыми для злоумышленников.

Согласно экспертным оценкам, в 81% случаев несанкционированный доступ в почтовый ящик произошел с использованием украденного или ненадежного пароля. К тому же, зачастую пользователи сами забывают пароли от своих учетных записей и на их восстановление уходят силы и время.

«Почта Mail.ru» делает первый шаг на пути отказа от пароля — добавляет новый способ входа в аккаунт. Теперь пользователь может зайти в свой почтовый ящик с помощью одноразового кода из SMS или push-уведомления.

Авторизация с помощью СМС или push-уведомления подразумевает использование уникального кода, который формируется в момент запроса, его невозможно угадать или подобрать. Он действует в течение ограниченного времени и только для одной авторизации. Такой способ авторизации является более надежным с точки зрения безопасности, а также более удобным.

«Ключевые направления стратегии Почты Mail.ru — безопасность и удобство, поэтому мы постоянно находим новые способы улучшения нашего продукта. Зачастую почта является "ключом" ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому забота о безопасности почтового ящика критически важна, — сказала Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group. В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать».

В дальнейшем Mail.ru планирует дать возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в ранее созданных ящиках. Кроме того, будут введены дополнительные способы авторизации с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных — отпечатков пальцев, определения лица и т.п.