Платформа «Сбклауд» расширила возможности объектного хранения на базе протокола S3

Платформа «Сбклауд» расширила возможности работы с данными, размещенными у оператора за счет интеграции объектного хранилища «Сбклауд» с Netapp StorageGRID Webscale, способным хранить миллиарды объектов и управлять их размещением на основе метаданных, задаваемых приложением, в ЦОДах по всему миру. Единая панель управления «Сбклауд» позволяет создать хранилище, получить данные о потребляемых объемах, гибко управлять доступом и физическим расположением данных в реальном времени.

В основе объектного хранилища «Сбклауд» — решение Netapp StorageGRID с высокими показателями масштабируемости и широким спектром настроек, необходимых для максимального соответствия задачам заказчиков. Объектное хранилище «Сбклауд» позволяет реализовать проекты, связанные с непредсказуемым масштабированием объемов и запросов, географическим распределением как самих данных, так и их пользователей. Интеграция облачного сервиса Businesscloud с объектным хранилищем с использованием API S3 (Simple Storage Service) дает заказчикам возможность сфокусироваться на управлении и доступе к данным вне зависимости от инфраструктуры вычислений и хранения, снизить сроки миграции данных и приложений, сократить затраты на администрирование виртуальных ресурсов.

«Компания Netapp — лидер в области решений и сервисов управления данными в гибридном облаке. Поэтому мы очень ценим то, что "Сбклауд" поддерживает Netapp на этом пути, предоставляя клиентам возможность строить свои гибридные облака для обеспечения цифровой трансформации бизнеса, — сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства Netapp в России и странах СНГ. — Решение StorageGRID Webscale ориентировано на ЦОД нового поколения. Оно позволяет заказчикам легко создавать огромные масштабируемые озера данных для организации архивов, аналитики и хранения мультимедийных данных как в географически распределенных ЦОД, так и в публичном облаке».

«Нашей целью было выбрать для реализации S3 лучшее решение не только с точки зрения инноваций и технологической зрелости, но и с учетом комплексных требований бизнеса, которые с каждым годом усложняются. В сотрудничестве с Netapp, мировым ИТ-лидером, мы выходим на новый уровень масштабируемости, гибкости и удобства работы с облаком "Сбклауд", расширив наши возможности по предоставлению надежных и экономичных облачных сервисов заказчикам из разных отраслей», — сказал исполнительный директор «Сбклауд» Георгий Мегрелишвили.

На базе «Сбклауд» можно создавать гибридные облака из ресурсов on-premise (StorageGRID) и гиперскейлеров (например, Amazon) c единообразным методом хранения и использования данных. В архитектуре облачной платформы объектное хранилище «Сбклауд» является точкой приема образов заказчиков — это позволило упростить миграцию в облако «Сбклауд» или из него, а также размещение и перенос данных между хранилищами. Кроме того, объектное хранилище «Сбклауд» позволило кардинально повысить уровень гибкости услуг резервного копирования по сравнению с традиционными ленточными накопителями.

Наиболее популярными сценариями использования объектного хранилища являются хранение большого объема неструктурированной информации (например, видео- и аудиозаписей, электронной почты, контента веб-ресурсов), обеспечение геонезависимого доступа пользователей к программному обеспечению и данным, создание хранилищ и архивов документов для интеграции с системами электронного документооборота, а также массивов данных для исследований, тестирований и оперативной аналитики. Облачное хранилище предоставляет критически важные возможности для решения этих задач: быструю масштабируемость, гибкость, доступность, упрощение администрирования и снижение стоимости владения ИТ-инфраструктурой.

Дата-центр «Трастинфо», в котором развернуто облачное хранилище «Сбклауд», соответствует Tier III, уровень доступности его ресурсов составляет 99,985%. Это позволяет в рамках типового SLA гарантировать заказчикам высокую доступность данных, размещенных в облачном хранилище «Сбклауд» — техническое обслуживание дата-центра не требует остановки работы его ключевых систем.