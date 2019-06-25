Lenovo представила ноутбук Thinkbook на российском рынке. Цена

Lenovo представила на российском рынке Thinkbook, ноутбук для малого и среднего бизнеса (SMB). Компьютер сочетает мобильность и производительность.

Ультратонкий Thinkbook S, доступный в 13-дюймовой версии, предназначен для компаний, для которых важна надежность и сервисная поддержка. Thinkbook работает на процессорах Intel Core восьмого поколения (i5-8265U или i7-8565U). В качестве операционной системы выступает Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Пользователям станут доступны варианты с 16 ГБ оперативной памяти в максимальной комплектации и встроенной памятью до 512 ГБ.

За графику отвечает интегрированное решение от Intel — Intel UHD Graphics 620. К компьютеру можно подключить до двух независимых дополнительных мониторов с максимальным разрешением 4К — 3840х2160 пикселей.

Разрешение экрана — 1920х1080 пикселей. При этом в ноутбуке установлена IPS-матрица, а яркость составляет 300 нит. Угол обзора составляет 170 градусов.

Новый Lenovo Thinkbook 13 обладает компактным и легким алюминиевым корпусом, дисплеем со сверхтонкой рамкой и другим. Компьютер весит 1,32 кг.

13-дюймовая версия ноутбука Lenovo Thinkbook

В ноутбуке поддерживается одноступенчатая аутентификация и включение с помощью сканера отпечатка пальцев. Платформенный модуль TPM 2.0 шифрует данные и обеспечивает аппаратную аутентификацию, представляя дополнительный уровень безопасности. Кроме того, Thinkbook обладает физическим затвором для веб-камеры Thinkshutter.

Компьютер оптимизирован для работы со Skype: микрофоны получили сертификат Skype for Business. Выделенные горячие клавиши существенно упрощают звонки: например, одна клавиша может использоваться для ответа на звонок, а другая для окончания вызова. Thinkbook оснащается двумя динамиками Harman с поддержкой технологии Dolby Audio.

Thinkbook 13 обладает функцией Windows Modern Standby. Она позволяет ОС работать в спящем режиме и обслуживать сетевые подключения даже с закрытой крышкой. А при помощи кнопки Smartpower On или голосовой команды ноутбук способен практически мгновенно выходить из спящего режима.

Thinkbook подойдет небольшим компаниям, у которых нет выделенной группы технической поддержки. Благодаря программному обеспечению Lenovo Vantage можно персонализировать настройки ПК, автоматически обновлять драйвера, проводить самодиагностику устройства, и запрашивать удаленную техническую поддержку.

Ноутбук Thinkbook поставляется с гарантией один год, действующей в 160 странах мира. Пользователи также смогут самостоятельно заменить аппаратное обеспечение без потери гарантии.

Thinkbook доступен на российском рынке с июня 2019 г. по ориентировочной цене от 49999 руб. и выше в зависимости от конфигурации.