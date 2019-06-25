«Калибр» выходит на финишную прямую разработки

Wargaming и 1C Game Studios объявили о том, что их совместный проект, онлайн-экшен про современный спецназ «Калибр», вышел на заключительный этап разработки: сегодня стартовал закрытый бета-тест игры.

Начало ЗБТ совпало с открытием международного форума «Армия-2019», который ежегодно посещают сотни тысяч человек. «Калибр» — один из первых игровых проектов на выставке, и каждый гость мероприятия сможет попробовать свои силы в игре.

Решение о переходе на новый этап было принято после серии успешных альфа-тестов. В них приняли участие 50 000 игроков, сыгравших более 1 500 000 боев. С 5 мая серверы игры работают в режиме «24 на 7» и регулярно обновляются. Сейчас в «Калибре» доступны 14 оперативников разных стран, и каждые две недели их количество будет увеличиваться. Играть можно в PvE-миссии различной сложности, cпецоперации, а также против других игроков.

«Вместе с участниками альфа-тестов мы проверили технологии и основные механики игры, и сегодня готовы объявить о старте закрытого бета-теста, — сказал Кирилл Стадник, Publishing Director „Калибра“ в Wargaming. — Это значит, что в скором времени мы пригласим большое количество новых игроков, которые смогут первыми опробовать «Калибр» и после релиза получить уникальные знаки отличия в игре».