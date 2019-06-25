Canon расширила модельный ряд портативных проекторов тремя новыми моделями
Canon объявила о расширении линейки портативных проекторов тремя долговечными, яркими и неприхотливыми ламповыми моделями LV WU360, LV WX370 и LV X350. Они оснащаются инновационными лампами и имеют очень долгий для портативных проекторов срок службы: таким образом, низкая совокупная стоимость владения делает их подходящих вариантом для офисов и учебных аудиторий. Новые проекторы имеют отличные оптические характеристики, за счет чего проецируемое изображение получается ярким и реалистичным. В сочетании с широкими возможностями подключения это позволяет воспроизводить самое разнообразное содержимое.
Каждая из сверхпортативных новых моделей Canon весит не более 3,3 кг и подходит для нужд образовательных учреждений и специалистов по продажам, которым приходится часто переносить устройство. Легкие, но при этом мощные устройства имеют яркость 3500 и 3700 люмен, обеспечивая насыщенность изображения при любом освещении. Проекторы LV WU360, LV WX370 и LV X350 с тремя ЖК-панелями каждый поддерживают десятибитный сигнал для реалистичных цветов и глубокого черного, создавая изображения с высокой детализацией и исключая мелькание. Как правило, на ЖК-проекторах видны линии сетки, однако LV WU360 и LV WX370 используют микролинзу для усиления яркости и делают линии сетки почти невидимыми.
Благодаря проекционному расстоянию от 76 до 760 мм они подходят как для маленьких переговорных, так и для больших конференц-залов. Несмотря на компактность этих устройств, у них есть целый ряд удобных возможностей настройки изображения, позволяющих достичь идеальной геометрии проецируемой картинки. Пользователю доступна автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и более точная ручная корректировка по четырем углам. Эти функции позволяют точно настроить геометрию изображения, даже если проектор установлен под углом или смещен относительно оси при использовании в ограниченном пространстве. Модели LV WX370 и LV X350 также предусматривают регулировку геометрических искажений, чтобы изображение сохраняло желаемую форму при выводе на вогнутые или выпуклые экраны, или поверхности.
Новые модели поддерживают целый диапазон разрешений: WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800) и XGA (1024x768), то есть вы можете подобрать подходящую модель для любого бюджета и ИТ инфраструктуры. LV WU360 — это первая портативная модель Canon с разрешением WUXGA. Она создает четкие изображения с хорошо читаемым текстом и сглаженной графикой для максимально комфортного просмотра. Несколько вариантов подключения к управляющей консоли, включая LAN, два вида USB и два порта HDMI позволяют демонстрировать еще более разнообразное содержимое, в том числе презентации, изображения и видео. USB-порты и понятный интерфейс с подсказками позволяют подключить проектор, даже если у ноутбука нет видеовыхода. Кроме того, контент можно показывать с карты памяти — даже без ноутбука. Динамик мощностью 10 Вт позволяет воспроизводить аудио непосредственно с проектора, а значит, обойтись без дополнительного оборудования. Для большей портативности все три модели имеют функции стандартного, быстрого или мгновенного охлаждения, чтобы устройство можно было сразу отключить от сети и перенести в другое место.
Благодаря надежной конструкции фильтра и лампе со сроком службы 20 тыс. часов эти модели практически не требуют обслуживания. Как утверждает производитель, по долговечности они не уступают лазерным, а стоят в разы меньше. При необходимости замены или ремонта до этих компонентов легко добраться даже при потолочном монтаже проектора. ЖК-экраны теперь изготавливаются из неорганических материалов и требуют меньше обслуживания. В расширенной линейке используются лампы новой конструкции — с улучшенной системой регулировки, призванной повысить эффективность источника питания и снизить энергопотребление.