Canon расширила модельный ряд портативных проекторов тремя новыми моделями

Canon объявила о расширении линейки портативных проекторов тремя долговечными, яркими и неприхотливыми ламповыми моделями LV WU360, LV WX370 и LV X350. Они оснащаются инновационными лампами и имеют очень долгий для портативных проекторов срок службы: таким образом, низкая совокупная стоимость владения делает их подходящих вариантом для офисов и учебных аудиторий. Новые проекторы имеют отличные оптические характеристики, за счет чего проецируемое изображение получается ярким и реалистичным. В сочетании с широкими возможностями подключения это позволяет воспроизводить самое разнообразное содержимое.

Каждая из сверхпортативных новых моделей Canon весит не более 3,3 кг и подходит для нужд образовательных учреждений и специалистов по продажам, которым приходится часто переносить устройство. Легкие, но при этом мощные устройства имеют яркость 3500 и 3700 люмен, обеспечивая насыщенность изображения при любом освещении. Проекторы LV WU360, LV WX370 и LV X350 с тремя ЖК-панелями каждый поддерживают десятибитный сигнал для реалистичных цветов и глубокого черного, создавая изображения с высокой детализацией и исключая мелькание. Как правило, на ЖК-проекторах видны линии сетки, однако LV WU360 и LV WX370 используют микролинзу для усиления яркости и делают линии сетки почти невидимыми.

Благодаря проекционному расстоянию от 76 до 760 мм они подходят как для маленьких переговорных, так и для больших конференц-залов. Несмотря на компактность этих устройств, у них есть целый ряд удобных возможностей настройки изображения, позволяющих достичь идеальной геометрии проецируемой картинки. Пользователю доступна автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и более точная ручная корректировка по четырем углам. Эти функции позволяют точно настроить геометрию изображения, даже если проектор установлен под углом или смещен относительно оси при использовании в ограниченном пространстве. Модели LV WX370 и LV X350 также предусматривают регулировку геометрических искажений, чтобы изображение сохраняло желаемую форму при выводе на вогнутые или выпуклые экраны, или поверхности.

Новый компактный проектор Canon LV WX370

Новые модели поддерживают целый диапазон разрешений: WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800) и XGA (1024x768), то есть вы можете подобрать подходящую модель для любого бюджета и ИТ инфраструктуры. LV WU360 — это первая портативная модель Canon с разрешением WUXGA. Она создает четкие изображения с хорошо читаемым текстом и сглаженной графикой для максимально комфортного просмотра. Несколько вариантов подключения к управляющей консоли, включая LAN, два вида USB и два порта HDMI позволяют демонстрировать еще более разнообразное содержимое, в том числе презентации, изображения и видео. USB-порты и понятный интерфейс с подсказками позволяют подключить проектор, даже если у ноутбука нет видеовыхода. Кроме того, контент можно показывать с карты памяти — даже без ноутбука. Динамик мощностью 10 Вт позволяет воспроизводить аудио непосредственно с проектора, а значит, обойтись без дополнительного оборудования. Для большей портативности все три модели имеют функции стандартного, быстрого или мгновенного охлаждения, чтобы устройство можно было сразу отключить от сети и перенести в другое место.

Благодаря надежной конструкции фильтра и лампе со сроком службы 20 тыс. часов эти модели практически не требуют обслуживания. Как утверждает производитель, по долговечности они не уступают лазерным, а стоят в разы меньше. При необходимости замены или ремонта до этих компонентов легко добраться даже при потолочном монтаже проектора. ЖК-экраны теперь изготавливаются из неорганических материалов и требуют меньше обслуживания. В расширенной линейке используются лампы новой конструкции — с улучшенной системой регулировки, призванной повысить эффективность источника питания и снизить энергопотребление.