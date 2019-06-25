«Автоматика» представила мобильную радиостанцию подводной связи

Концерн «Автоматика» в рамках форума «Армия-2019» представил новое решение - мобильный радиокомплекс подводной связи IVA S/W.

На стенде концерна комплекс представлен в новом, более эргономичном дизайне. На сегодняшний день разработка находится на этапе проведения опытных испытаний, в дальнейшем планируется к сертификации и серийному производству на предприятии «Калугаприбор» концерна «Автоматика».

Комплекс является совместным решением «Калугаприбора» и компании «Хайтэк», разработавшей технологию передачи информации и голосовых данных в морской и пресной воде, а также через границу раздела сред (вода-воздух). Решение обеспечивает бесперебойную связь между подводными и надводными абонентами.

Основными элементами комплекса являются блок приемопередатчика с гидроакустической и электромагнитной антеннами, полнолицевая маска с гарнитурой связи и зарядное устройство.

Маска имеет стандартные разъемы для подключения к воздушным шлангам. Режимы прием/передача переключаются кнопкой на руке водолаза (плавца). Соединительные провода и общие габариты радиостанции позволяют удобно разместить ее модули на акваланге, что не создает помех для движения водолаза в воде.

Комплекс осуществляет передачу голоса и данных на расстояние до 500 метров под водой, а также имеет дополнительную антенну для передачи данных через границу сред (вода-лед-воздух). Решение позволяет организовать связь, как в промежуточных слоях воды, так и в прибрежной зоне в условиях внешних помех и шума, а также обходить препятствия для распространения сигнала. Дальность связи не зависит от гидрологических неоднородностей.

Мобильная радиостанция может быть использована как спецслужбами Российской Федерации, так и коммерческими компаниями и другими структурами, занимающимися исследованиями шельфа и разведкой новых месторождений полезных ископаемых под водой. Мобильная радиостанция беспроводной подводной связи также может применяться в процессе освоения Арктики, мониторинга ситуации в прибрежных зонах, обслуживания стационарных подводных сооружений, профилактики и предотвращения чрезвычайных ситуаций в акваториях нефть/газодобычи, в развитии подводных беспилотных аппаратов, организации голосовой связи в разведывательной группе водолазов, в том числе глубоководных.

«Данный комплекс предназначен для выполнения любых задач, требующих наличия устойчивой голосовой связи под водой. На текущий момент уже рассматриваются поставки данного решения заинтересованным структурам ВМФ, Инженерным войскам, Росгвардии, МЧС и ряду предприятий промышленности. Дополнительно ведутся переговоры с предприятиями нефтегазовой отрасли», - сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.