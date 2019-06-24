РВК разработала проекты основополагающих стандартов в области интернета вещей

Технический комитет «Кибер-физические системы» при Росстандарте представил для публичного обсуждения проекты предварительных национальных стандартов (ПНСТ) в области интернета вещей и промышленного интернета вещей. Инициатором разработки документов выступила РВК.

По технологии промышленного интернета вещей (industrial internet of things, IIoT) предложен проект стандарта «Информационные технологии. Промышленный (индустриальный) интернет вещей. Термины и определения». Документ позволит установить в России общепринятую терминологию в области IIoT и унифицировать ее толкование, что в свою очередь облегчит взаимодействие различных участников рынка, включая заказчиков и поставщиков технологических решений. Всего проект стандарта содержит около 150 терминов и их определений, среди которых определения ключевых технических категорий, характеристик доверенности и безопасности, а также категорий совместимости и взаимодействия систем промышленного интернета.

По технологии интернета вещей (internet of things, IoT) предложен проект стандарта «Информационные технологии. Интернет вещей. Совместимость систем Интернета вещей. Часть 1. Структура». Документ определяет структуру функциональной совместимости систем IoT. Утверждение стандарта будет способствовать успешному взаимодействию различных видов систем интернета вещей и их компонентов между собой, а также обеспечению свободного обмена и совместного использования информации данными системами. Функциональная совместимость является необходимым условием для развития технологии интернета вещей как в индустриальном, так и в потребительском секторе.

«Индустрия интернета вещей обладает колоссальным потенциалом для роста. В России этот рынок уже прошел этап становления, дальнейшую динамику его развития будет определять наличие сложившихся инженерных «правил игры». Ликвидировать наиболее существенные пробелы нормативно-технического регулирования в сфере IoT призваны разработанные РВК проекты стандартов. В ходе их публичного обсуждения мы рассчитываем учесть мнения заинтересованных сторон и сформировать консенсус по базовым вопросам развития интернета вещей в России», — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

Публичное обсуждение проектов стандартов продлится до сентября 2019 года. Соответствующие уведомления размещены на сайте gost.ru. По завершении публичного обсуждения документы будут вынесены на согласование в Техническом комитете «Кибер-физические системы» и переданы на утверждение в Росстандарт.

«На базе технического комитета «Кибер-физические системы» в данный момент ведется разработка целого семейства национальных стандартов в области интернета вещей: от базовых основополагающих до более зрелых документов прямого действия, регулирующих протоколы обмена данными и другие практические вопросы внедрения технологии. Кроме того, мы продвигаем интересы российских разработчиков IoT на международном уровне через участие в профильном подкомитете ISO/IEC и соредакторство ряда документов. Принятие стандартов по терминологии и функциональной совместимости, предложенных РВК, станет важным шагом для гармоничного развития рынка и создания комплексного нормативно-технического поля для IoT в России», — сказал председатель ТК «Кибер-физические системы» Никита Уткин.