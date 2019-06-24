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Ростех представит боевой робототехнический комплекс «Паладин»

ИТ в госсекторе

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех впервые представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» новейший робототехнический комплекс «Паладин». Конструкция боевой машины представляет собой необитаемый боевой модуль «Драгун» на роботизированном шасси БМП-3.

Комплекс «Паладин» оснащен двумя пушками калибра 100 мм и 30 мм, а также пулеметом калибра 7,62 мм. Робототехнический комплекс может управляться дистанционно оператором, либо действовать в автономном режиме. В автономном режиме комплекс самостоятельно просчитывает маршрут и двигается к конечной точке, указанной предварительно оператором. В дополнение к автоматическим системам, в «Паладине» полностью сохранена возможность управления штатным экипажем.

«Робототехнические комплексы являются важной частью современных вооруженных сил. Они уже с успехом используются для разминирования, доставки грузов, проведения операций по обеспечению радиационной, химической и биологической защиты. Уникальный роботизированный комплекс «Паладин», созданный путем интеграции инновационных технологий в передовые военные разработки наших инженеров, предназначен для решения непосредственно боевых задач. В частности, огневой поддержки подразделений, удержания плацдармов, прорыва линии обороны противника и транспортировки личного состава. Уверен, он будет по достоинству оценен представителями военных ведомств и силовых структур», - сказал индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

Демонстрация комплекса состоится в рамках закрытого статического показа в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019», проходящего с 25 по 30 июня 2019 года на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке.

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