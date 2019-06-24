«Мобайл парк» разместил данные в объектном хранилище M1Cloud

Stack Group предоставила разработчику и провайдеру геолокационных и телематических сервисов компании «Мобайл парк» объектное хранилище (S3) для размещения архивных данных в облаке M1Cloud.

Object Storage M1Cloud обеспечивает хранение данных «горячего» типа для быстрого доступа к данным c высокой частотой запросов, а также холодного типа для редко используемых данных. Управление загрузкой и выгрузкой данных осуществляется по протоколу S3 API.

«Перед компанией "Мобайл парк" стояла задача разместить значительный объем архивных копий данных телеметрии (IoT) в надежном корпоративном хранилище по более низкой стоимости, чем в традиционной СХД и получить быстрый и гарантированный доступ к ним. Требовалось обеспечить длительное хранение данных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Разместив данные в Object Storage M1Cloud, мы снизили нагрузку на сервера приложений и продуктивной СХД, так как теперь данные хранятся и выгружаются из объектного хранилища. Также мы сократили затраты на долгосрочное хранение и обеспечили возможность практически мгновенного и удобного масштабирования сервиса Object Storage M1Cloud при изменении объема данных», – сказал Михаил Хажинский, генеральный директор «Мобайл парк».

Объектное хранилище M1Cloud развернуто на базе Cloudian Hyperstore. Сервис Object Storage as a service обеспечивает хранение практически неограниченного объема данных (террабайты и петабайты) в рамках единой системы с гарантированной производительностью и непрерывной доступностью.

«Защита данных обеспечивается настраиваемыми политиками доступа объектов и механизмами автоматического восстановления после отказа компонент архитектуры, а также использованием репликации копий на уровне объектов и при необходимости на уровне геораспределенных элементов решения», – отметил Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud (Stack Group).