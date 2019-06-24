Lenovo представила ноутбуки Ideapad серии L на российском рынке. Цены

Lenovo представила в России ноутбуки Ideapad L340 и Ideapad L340 Gaming.

Ideapad L340 подойдет для тех, кому нужно компактное, но в то же время производительное решение для работы и учебы по привлекательной цене. Он обладает преимуществами более дорогих моделей, например, шторкой веб-камеры и программным обеспечением Lenovo Vantage для быстрого и удобного поиска и установки обновлений драйверов и BIOS. Что касается Ideapad L340 Gaming, то он ориентирован в первую очередь на тех, кто ищет мощный ноутбук для игр и работы с ресурсоемкими приложениями по доступной цене.

Lenovo Ideapad L340 доступен в России в конфигурации с процессорами вплоть до Intel Core i7 или AMD Ryzen R7 3700U. Компьютер работает под управлением операционной системы Windows 10. Максимальный объем оперативной DDR4 с тактовой частой 2400 МГц составляет 16 ГБ, а система хранения может состоять из комбинаций SATA-жесткого диска до 2 ТБ и PCIE SSD до 1 ТБ. Серия L340 – единственная из всего модельного ряда Ideapad, Legion и Yoga, где пользователю опционально доступен привод оптических дисков.

Пользователи могут выбрать либо 15-дюймовый, либо 17-дюймовый экран. Максимальное разрешение составляет 1920х1080 пикселей. В качестве графического ускорителя может использоваться либо интегрированная графика Intel или AMD, либо дискретные видеокарты Nvidia Geforce MX 110 или Nvidia Geforce MX 230. К компьютеру можно подключить дополнительный монитор: в случае с решением от Intel и Nvidia максимальное разрешение подключаемого монитора — 1920х1080 пикселей, а в варианте с чипами от AMD 3840х2160 пикселей.

Новый Lenovo Ideapad L340 (17-дюймовый дисплей)

В ноутбуке установлены два динамика по 1,5 Вт с поддержкой технологии Dolby Audio. 17-дюймовая версия Ideapad L340 способна работать до семи часов на одном заряде аккумулятора (режим просмотра видео в FHD с включенным Wi-Fi, с половиной яркости экрана), а 15-дюймовая — до девяти. Во всех конфигурациях ноутбука поддерживается быстрая зарядка Rapid Charge. Ideapad L340 оснащен шторкой для веб-камеры Trueblock Privacy Shutter. Кроме того, поддерживается шифрование по стандарту TPM 2.0, а благодаря встроенному программному обеспечению жесткий диск можно защитить паролем.

Гарантия на Ideapad L340 составляет один год, при этом она продолжает действовать даже в том случае, если пользователь решит заменить какие-то компоненты своего ПК (апгрейду поддаются RAM, SSD, HDD). В качестве дополнительного программного обеспечения установлена 30-дневная версия Microsoft Office. Компьютер поддерживает экологические стандарты Energy Star 7.0, ErP lot3; RoHS-compliant.

Lenovo Ideapad L340 Gaming отличается от неигровой версии как дизайном, так и «начинкой». Игровая версия оснащена современным процессором девятого поколения Intel Core Coffee Lake Refresh — Intel Core i5-9300H с четырьмя ядрами с восемью потоками или Intel Core i7-9750H с шестью ядрами и двенадцатью потоками. Компьютер работает под управлением операционной системы Windows 10. Максимальный объем оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 2400 МГц 16 ГБ, а опции хранения варьируются в комбинациях до 1ТБ на PCIe SSD и/или до 2 ТБ на HDD. Воздуховодные решетки сделаны из голубого пластика, логотип выполнен в синем цвете, а клавиатура имеет голубую подсветку.

Lenovo Ideapad L340 Gaming (17-дюймовый дисплей) отличается от неигровой версии улучшенной «начинкой»

Ideapad L340 Gaming будет представлен в России в версиях 15 и 17 дюймов. Основными являются варианты с дисплеями с разрешением 1920х1080 пикселей. 15-дюймовые модели будут идти в вариантах с IPS-панелью на 250 нит и 45% охвата sRGB, а также в вариантах с TN-матрицей яркостью 220 нит. 17-люймовые версии будут поставляться с матрицами IPS яркостью 300 нит и цветовым охватом 72% sRGB. Ноутбук поддерживает подключение дополнительного монитора через HDMI-порт. При этом максимальное разрешение подключаемого дисплея — 4096x2160 пикселей. Компьютер поддерживает технологию Dolby Audio.

В зависимости от конфигурации доступны разные варианты видеокарт: Nvidia Geforce GTX 1050 или GTX 1650. Графический процессор с расширенными возможностями повышает производительность в играх на высоких настройках по сравнению с графическими процессорами предыдущего поколения. Он создан с использованием новейших технологий и поддерживает функции DirectX 12 для обеспечения сверхбыстрого, плавного и энергоэффективного геймплея. Ноутбук поддерживает технологию Nvidia Ansel, позволяющую создавать внутриигровые фотографии профессионального уровня. Благодаря ей пользователь может записывать свои лучшие игровые моменты и делиться ими, делая снимки в максимальном разрешении, с охватом 360 градусов, с поддержкой HDR и стерео.

Центр управления Lenovo Vantage обеспечивает обновление драйверов и BIOS. С режимом защиты глаз в Lenovo Vantage уменьшается излучение синего света, минимизируя давление на глаза.

Ideapad L340 Gaming оснащен шторкой для веб-камеры Trueblock Privacy Shutter. Ноутбук поддерживает технологию шифрования TPM 2.0.

По сравнению с обычной версией в Ideapad L340 Gaming установлена более мощная система охлаждения. В то же время при обычной нагрузке ноутбук работает тихо: уровень шума, по заявлению производителя, составляет меньше 30 дБ. Компьютер поддерживает быструю зарядку и способен работать на одном заряде аккумулятора до девяти часов.

Ноутбуки Lenovo Ideapad L340 доступны на российском рынке с июня 2019 г. по ориентировочной розничной цене от 20 тыс. руб. и выше в зависимости от конфигурации

Ноутбуки Lenovo Ideapad L340 Gaming доступны на российском рынке с июня 2019 г. по ориентировочной розничной цене от 50 тыс. руб. и выше в зависимости от конфигурации.