Квартальная выручка Red Hat выросла на 15% и составила $934 миллиона

Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявил о результатах за I квартал 2020 финансового года, который закончился для него 31 мая 2019 г.

«Мы продолжаем раскрывать потенциал разработчиков и организаций, помогая заказчикам успешно создавать ИТ-инфраструктуры и приложения нового поколения, – сказал Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst), президент и главный исполнительный директор Red Hat. – Заказчики проявляют значительный интерес к нашим технологиям, о чем, в частности, свидетельствует количество участников на последней конференции Red Hat Summit – почти 9 тыс. человек. На этом мероприятии мы объявили о выпуске Red Hat Enterprise Linux 8 и OpenShift 4, новых продуктов, которые продолжают наши традиции превращения ИТ-инноваций в решения корпоративного класса, приносящие реальную и ощутимую выгоду. Восторженная реакция участников конференции нашла свое отражение в результатах I квартала, по итогам которого мы приобрели более 90 новых заказчиков OpenShift».

«I квартал стал мощным стартом 2020 финансового года с двузначным – из расчета год к году – ростом по целому ряду финансовых показателей, включая +15% по общей выручке в долларах США (+18% в постоянных ценах) и +24% по выручке от подписок на средства разработки и другие новые технологии в долл. США (+29% в постоянных ценах), – отметил Эрик Шандер (Eric Shander), исполнительный вице-президент и финансовый директор Red Hat. – Мы продолжили традицию заключения больших сделок. По сравнению I кварталом прошлого года мы удвоили количество сделок на сумму от $5 млн и выше, и на 15% увеличили число сделок стоимостью от одного млн. долларов. Многие из этих сделок касаются новых технологий, включая контракт на OpenStack стоимостью более $5 млн и крупнейшую в нашей истории сделку по системам хранения и гиперконвергенции на сумму более $15 млн. Объемы и разнообразие продаж демонстрируют высокую ценность наших продуктов и услуг для заказчиков».

Общая квартальная выручка составила $934 млн, (+15% год к году в долл. США, +18% в постоянных ценах). Квартальная выручка от подписок на ПО составила $815 млн (+15% год к году в долл. США, +14% в постоянных ценах). Доля доходов от подписок на ПО в квартальной выручке составила 87%. Квартальный доход от услуг составил $119 млн (+17% год к году в долл. США, +22% в постоянных ценах).

Квартальная выручка от подписок на инфраструктурные продукты составила $580 млн (+11% год к году в долл. США, +14% в постоянных ценах). Выручка от подписок на ПО для разработки приложений и другие новые технологии, составила $235 млн (+24% год к году в долл. США, +29% в постоянных ценах).

Квартальная операционная прибыль по GAAP составила $132 млн, (+18% год к году). С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов и транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, квартальная операционная прибыль не по GAAP составила $202 млн (+20% год к году). По итогам I квартала операционная рентабельность по GAAP составила 14,1%, не по GAAP – 21,7%.

Чистая квартальная прибыль по GAAP составила $141 млн или $0,76 на акцию против $97 млн и $0,53 на акцию за аналогичный период прошлого года. Этот показатель включает в себя налоговые льготы выгода в размере $13,2 млн, в основном связанные с передачей активов внутри предприятия.

С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов, транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, и безналичных процентных выплат, связанных с долговыми ценными бумагами, квартальная чистая прибыль не по GAAP составила $186 млн или $1 на акцию по сравнению с $133 млн и $0,72 на акцию за аналогичный период прошлого года. При расчете показателей не по GAAP средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении подсчитывается без учета дробления акций, поскольку предполагается, что компания хеджирует любые такие потенциальные дробления.

Денежные поступления от операционной деятельности по GAAP в I квартале составили $460 млн (+33% год к году). Денежные поступления от операционной деятельности не по GAAP в I квартале составили $474 млн (+37% год к году). Общая сумма выплат по векселям по состоянию на 31 мая 2019 г. составила $615 млн, номинальная стоимость оставшихся бумаг – $190 млн. Общий объем денежных средств, а также их эквивалентов и инвестиций по состоянию на 31 мая 2019 г. равнялся $2,7 млрд.

На конец I квартала доходы будущих периодов составили $2,8 млрд (+14% год к году). Негативный эффект от изменения курсов обмена валют в годовом исчислении составил $57 млн. В постоянных ценах прирост совокупного баланса доходов будущих периодов год к году составил бы 17%.

В связи с незавершенностью сделки с IBM, компания Red Hat Red Hat отказалась от проведения селекторного совещания по результатам квартала и предоставления прогнозов на 2020 финансовый год.