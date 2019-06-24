Коммутаторы Mellanox Spectrum протестированы на совместимость с Astra Linux

Группа Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и Mellanox Technologies, производитель высокоскоростных коммутационных решений, объявили о расширении своего технологического партнерства. Компании успешно провели тестовые испытания на совместимость трех моделей из линейки коммутаторов Mellanox Spectrum (MSN2100, MSN2700, MSN2410) с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. Ранее, весной 2019 г., вендоры сообщали о начале сотрудничества и подписании сертификата совместимости модели коммутатора Mellanox MSN2010 и Astra Linux Special Edition. Таким образом, сегодня официально подтверждена работоспособность и корректность функционирования всех четырех моделей линейки коммутаторов Mellanox Spectrum с операционной системой специального назначения Astra Linux.

Согласно протоколам испытаний, были протестированы следующие сценарии работы Mellanox Spectrum и Astra Linux Special Edition: L2-коммутация с Linux bridge; статическая L3-маршрутизация; динамическая L3-маршрутизация с OSPF и BGP с демоном маршрутизации Quagga; агрегация каналов (Bond) с помощью LACP. Для каждого из вышеперечисленных сценариев инженеры провели дополнительное нагрузочное тестирование с помощью iPerf между серверами, подключенными через коммутатор каналами по 25 Гбит.

Компания Mellanox и ГК Astra Linux видят большой потенциал в развитии своего партнерства, в том числе и по разработке новых решений на базе своих продуктов. Комплекс средств защиты информации, применяемый в операционной системе Astra Linux и регулярно выпускаемые обновления безопасности, позволят коммутаторам Mellanox быть более устойчивым к кибератакам.

«Знакомая многим российским системным администраторам операционная система Astra Linux на телекоммуникационном оборудовании позволит унифицировать обслуживание вычислительной техники в организациях и сэкономить на обучении технического персонала. Заказчик будет иметь возможность построить современные ЦОД, обеспечить выполнение требований по быстродействию информационных систем без потери качества в оборудовании и сбоев в рабочем процессе», – отметил Роман Мылицын, директор по продукту ГК Astra Linux.

«Успешная интеграция наших продуктов серьезно расширяет выбор российских заказчиков. Теперь они смогут применять в своих системах передовое высокопроизводительное оборудование на российской операционной системе. Более того, установка Astra Linux на коммутаторах Mellanox не приведет к увеличению их стоимости, что также является немаловажным фактором при принятии решений», – отметил Леонид Зискинд, глава представительства компании Mellanox в России и Восточной Европе.