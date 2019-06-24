Исследование Infowatch: уровень мошенничества с ПД в России втрое выше мирового

В ходе исследования, проведенного аналитическим центром компании Infowatch, выяснилось, что в России около 24% утечек конфиденциальной информации из государственных и коммерческих компаний сопряжены с мошенническими действиями. Уровень фрода на основе украденных из российских компаний данных почти в три раза выше, чем в мире. Примерно 80% подобных инцидентов в России связаны с действиями руководителей и сотрудников. В половине инцидентов мошенничество совершается на основе данных из бумажных источников. Наиболее часто случаи фрода отмечаются в банковском секторе и компаниях сферы связи.

Помимо «классических» утечек, в совокупности инцидентов, традиционно изучаемых аналитиками Infowatch, обширный пласт составляют утечки, «отягощенные» мошенническими действиями. Это прежде всего банковский фрод, прямая продажа данных заинтересованным лицам по заказу, получение различных услуг на основе пользовательских данных другого лица.

По данным аналитического центра Infowatch, в 2018 г. доля утечек конфиденциальной информации, сопряженных с мошенническими действиями в отношении данных, во всей совокупности зарегистрированных утечек составила 8,5%. В российском распределении доля мошеннических инцидентов оказалась почти в три раза выше — 23,7%.

Столь высокую долю мошеннических действий в российском «пироге» инцидентов можно объяснить совокупностью нескольких факторов. Во-первых, Россия все глубже встраивается в глобальные цифровые процессы, ценность каждой записи пользовательской информации становится вполне осязаемой в новую эпоху. Во-вторых, внедрение средств защиты информации в целом пока отстает от темпов цифровизации. В-третьих, в обществе пока не сформированы четкие нравственные императивы по отношению к чужим данным. Менеджеры сотовых операторов, банковские клерки, полицейские и другие категории сотрудников, через которых регулярно проходят персональные данные, довольно часто воспринимают комплекс этой информации как свою вотчину, оставляют за собой моральное право обращаться с данными граждан по своему усмотрению.

«Когда контроль над информационными системами ослаблен, перед злоумышленниками из числа сотрудников открывается широкое поле для мошенничества. А там, где не развито уважительное, бережное отношение к чужим персональным данным, внутри компаний процветает потребительское отношение к информационным активам. Нельзя забывать, что сегодня персональные данные — это ключ ко многим современным сервисам. Поэтому мошенническое использование конфиденциальной информации ставит под угрозу общественное благополучие граждан и провоцирует кризис доверия ко многим компаниям и государственным организациям», – сказала президент группы Infowatch Наталья Касперская.

В глобальном масштабе существенную долю занимают мошеннические инциденты, спровоцированные действиями внешних злоумышленников. Соответственно, в мире меньше, чем в России, процент подобных инцидентов, случившихся по вине рядовых сотрудников.

На наш взгляд, небольшая доля мошеннических утечек под влиянием хакеров в России в целом связана со сравнительно невысоким уровнем развития цифровых хранилищ, откуда можно достать ценную информацию в структурированном виде. В то же время цифровые активы ряда крупных компаний и органов власти, вероятно, в целом надежно защищены от внешних атак.

«Основное внимание при защите от утечек, связанных с мошенническими действиями, корпоративные службы информационной безопасности должны уделять контролю сотрудников и топ-менеджеров, то есть именно тех, чья регулярная деятельность связана с обращением к электронным базам и бумажным архивам. Внутренний злоумышленник в этом отношении более опасен, чем хакер, так как обладает глубокими знаниями о том, какая информация где хранится. Таким образом, сотрудникам и руководящему составу легче находить фокус атак, извлекая не большие пласты данных наудачу, а похищая конкретную информацию, в том числе по заказу, чтобы получить быструю выгоду», – отметил аналитик Infowatch Андрей Арсентьев.

В 2018 г. в мире наибольшая доля утечек, сопряженных с мошенничеством, произошла через сетевой канал. В России же доминируют инциденты, случившиеся в результате компрометации данных из бумажных архивов, а Сеть находится на втором месте с большим отставанием.

Невысокий процент мошеннических инцидентов с использованием российскими злоумышленниками электронной почты объясняется тем, что этот канал исторически довольно надежно контролируется в отечественных организациях. Зная о системах защиты, недобросовестные сотрудники не решаются использовать e-mail для отправки украденной информации и выбирают другие каналы. В мире электронная почта в пределах организаций также нечасто используется в мошеннических целях, но при этом она стала одним из излюбленных каналов для внешних злоумышленников при совершении фишинговых атак.

На глобальной картине утечек с мошенническим оттенком равный процент инцидентов — по 18,2% — занимают государственные организации и финансовый сектор. В России сфера финансов доминирует, на нее приходится каждый четвертый инцидент. На втором и третьем месте здесь госсектор и высокотехнологичные компании.

Что касается процента мошеннических инцидентов с данными в различных вертикалях, то в мировом распределении наибольшая доля мошенничества оказалась в банковском секторе. Следом идут государственные и муниципальные организации. В России во многих отраслях доля фрода на основе конфиденциальной информации в несколько раз выше, чем в мировом распределении. А в высокотехнологичном сегменте она выше на порядок. Злоумышленники чаще всего используют данные в мошеннических целях в тех организациях, откуда эти данные быстрее всего «конвертировать» в деньги, и там, где легче обойти системы защиты (или воспользоваться их отсутствием).

«Сегодня компаниям целесообразно придерживаться комплексного подхода в процессе борьбы с внутренним мошенничеством на основе данных. Помимо внедрения систем антифрода, DLP и поведенческой аналитики (UBA), требуется планомерная работа с персоналом, включающая тренинги, семинары и другие просветительские мероприятия, посвященные теме защиты личной информации. Кроме того, в силах самих компаний реализовать специальные проекты по информированию пользователей об угрозах их личной информации и методам противодействия мошенничеству», – отметил Андрей Арсентьев.