Group-IB рассказала о росте активности вируса-шифровальщика Troldesh

Group-IB зафиксировала новые масштабные атаки вируса-шифровальщика Troldesh (Shade) на российские компании. Злоумышленники отправляют письма от имени сотрудников крупных авиакомпаний, автодилеров и СМИ. Только в июне Group-IB обнаружила более 1100 фишинговых писем, содержащих Troldesh, всего же во втором квартале 2019 года их количество превысило 6 000. Сейчас кампания по рассылке вируса-вымогателя активна.

Troldesh, также известный под именами Shade, XTBL, Trojan.Encoder.858, Da Vinci, No_more_ransome – это вирус, который шифрует файлы на зараженном устройстве пользователя и требует у выкуп, чтобы восстановить доступ к информации. Его центр управления размещен в сети Tor и постоянно перемещается, что осложняет его блокировку, повышая вероятность заражения.

Troldesh продается и сдается в аренду на специализированных площадках в даркнете, в связи с чем вирус постоянно приобретает новую функциональность и меняет способы распространения. Последние кампании с Troldesh показали, что теперь он не только шифрует файлы, но еще майнит криптовалюту и генерирует трафик на веб-сайты для увеличения посещаемости и доходов от онлайн-рекламы.

Согласно данным Threat Detection System (TDS), масштаб атак с использованием Troldesh во втором квартале 2019 почти в 2,5 раза больше, чем за весь 2018 год. На июнь пришелся новый пик активности вируса-шифровальщика.

Письма, содержащие Troldesh, отправляются якобы с почтовых ящиков авиакомпаний (например, «Полярные авиалинии»), автодилеров («Рольф») и от СМИ (РБК, Новосибирск-online). В тексте перехваченных писем злоумышленники представляются сотрудниками этих компаний и просят открыть аттач – запароленный архивный файл, в котором якобы содержатся подробности «заказа». Адреса отправителей всех писем подделаны и не имеют к реальным компаниям никакого отношения. В рассылке задействована довольно масштабная инфраструктура, включающая, помимо серверов, зараженные IoT-устройства, например, роутеры.

«В июньской кампании Troldesh традиционно использована арендованная бот-сеть, однако с начала года киберпреступники используют новую технику рассылки, — отметил Ярослав Каргалев, заместитель руководителя CERT-GIB, – Если раньше Troldesh распространялся от имени банков, то с конца прошлого года его операторы все чаще представляются сотрудниками компаний разных отраслей — ритейла, нефтегаза, строительства, авиа-отрасли, сферы рекрутинга и медиа. Вероятнее всего, это связано с повышенными мерами безопасности в финансовых организациях, принятых для противодействия фишинговым письмам. Впрочем, рассылка от имени банков тоже используется, однако теперь в виде персональных писем от топ-менеджеров».

Впервые активность Troldesh эксперты Group-IB зафиксировали еще в 2015 году, они обратили внимание на то, что вирус успешно обходил антивирусные средства защиты. Злоумышленники регулярно меняли «пакер» — программу-упаковщик, которая уменьшает размер файла и создавала сложности в обнаружении и реверсе — из-за этого антивирусные программы часто пропускали его.

К концу 2018 году Troldesh стал одним из самых популярных вирусов-шифровальщиков и уверенно вошел в топ-3, наряду с RTM и Pony. Эксперты PaloAlto Networks сообщали, что Troldesh работает не только по российским целям — среди стран, пострадавших от действий вымогателей — США, Япония, Индия, Таиланд и Канада.

Предыдущая масштабная кампания Troldesh была в марте 2019 года: тогда рассылка шифровальщика Troldesh была также нацелена на российские компании и шла от лица представителей известных брендов — ритейла, финансовых и строительных компаний.

