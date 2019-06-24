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«Автодор - платные дороги» будет использовать ПО Smart IDReader для распознавания документов

Интеграция Бизнес-приложения

«Автодор - платные дороги» объявила о начале использования технологии Smart IDReader для распознавания удостоверяющих документов при продаже/аренде электронных средств регистрации проезда.

С июня в рамках этого проекта решение позволит ускорить процесс реализации транспондеров T-pass во всех центрах продаж и обслуживания «Автодор - платные дороги» за счет автоматического извлечения данных из паспорта РФ.

Внедрение технологии автоматического распознавания удостоверяющих документов направлено на сокращение времени, которое требуется сотрудникам центров продаж и обслуживания для персонификации лицевых счетов при продаже транспондеров. Разработанное с участием ПО Smart IDReader техническое решение способно обеспечить время распознавания страницы паспорта РФ не более нескольких секунд.

Smart IDReader разработана специалистами российской компании Smart Engines и внесена в Единый реестр российского ПО. Технология является многоплатформенной и работает на процессорных архитектурах «Эльбрус», «КОМДИВ», SPARC, MIPS, ARM, x86 и операционных системах ОС «Аврора», iOS, Android, «Эльбрус», Linux, Windows, Атликс, Astra Linux, macOS, Solaris.

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