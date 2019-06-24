Acer представила проектор Nitro G550 с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Цена

Acer представила проектор Nitro G550, который отвечает высоким требованиям современной игровой индустрии: проектор имеет разрешение Full HD 1920x1080 пикселей, частоту обновления 120 Гц, а также уменьшенную задержку ввода — 8,3 мс. Для обеспечения качественного изображения устройство оснащено технологиями улучшения цветопередачи Acer Colorpurity и Colorboost 3D. Игровой проектор Acer Nitro G550 доступен в электронном дискаунтере «Ситилинк» по цене 74 990 руб.

Благодаря высокой частоте обновления 120 Гц обеспечивается максимальная четкость деталей и плавность изображения в соревновательных играх, требующих высокого значения FPS, что позволяет игрокам отслеживать даже мелкие объекты, быстро перемещающиеся по экрану.

Технологии, которыми оснащен Acer Nitro G550, позволяют выводить изображение высокого качества с разрешением Full HD в соответствии с HDTV-стандартом Rec. 709. В числе дополнительных функций проектора — утилита Acer Display Widget для простой интуитивной настройки, встроенный динамик на 10 Вт для просмотра фильмов, опциональный модуль для беспроводного подключения, а также функции Acer Lumisense для динамической коррекции изображения и Acer Bluelight Shield для защиты зрения.

1080p (1920x1080) — это видеорежим высокой четкости стандарта HDTV, обеспечивающий высокую детализацию в разрешении Full HD как при просмотре фильмов формата Blu-ray, так и во время игр. Контрастность изображения достигает 10000:1, ее обеспечивает технология Dynamic Black, которая анализирует проецируемое изображение кадр за кадром и динамически регулирует мощность лампы для оптимизации уровней черного цвета без снижения яркости.

Acer представила проектор Nitro G550 с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц

Acer Nitro G550 — это проектор, созданный для геймеров. В сочетании с 3D-очками проектор воспроизводит 3D-контент, обеспечивая стереоскопическое изображение с помощью интерфейса HDMI 3D.

Acer Nitro G550 обеспечивает высокие четкость изображения в темных сценах и контрастность в ярких, а также анализирует каждый кадр в режиме реального времени для автоматической коррекции яркости, контрастности и цветопередачи. Цветовое колесо RGBRGB с поддержкой технологии Colorpurity генерирует изображение выского качества с точными и сочными оттенками.

Кинематографическое качество достигается благодаря соответствию стандарту Rec. 709, разработанному для телевидения высокой четкости. Этот стандарт определяет цвет в цифровом поле во время постобработки и позволяет совместимому проектору выводить на экран изображение в точности с изначальной цветокоррекцией кинофильма или телепередачи. Со стандартом Rec. 709 проектор Nitro G550 способен воспроизводить оригинальные цвета и оттенки, создавая максимально аутентичные ощущения при просмотре.

Технология Colorboost3D позволяет предотвращать затемнение и искажение цвета при просмотре 3D- и 2D-контента за счет усиления яркости. В то же время она выравнивает насыщенность цветов и цветовую температуру.

4K-контент становится все более доступным благодаря увеличению популярности игровых и стриминговых сервисов. Модель G550 способна принимать сигнал 4K HDR стандарта Rec. 2020 и корректно переводить его в разрешение 1080p. Технология Acer Lumisense производит покадровый анализ контента в режиме реального времени и обеспечивает динамическую регулировку изображения до оптимального