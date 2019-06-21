В «Росатоме» завершено внедрение SAP HR

«Росатом» объявил о завершении автоматизации HR-процессов. Внедрение SAP HR длилось порядка 9 лет и охватило больше 100 предприятий и 150 000 работников. В процессе реализации проекта «Росатом» автоматизировал и привел к единым стандартам и алгоритмам все базовые HR-процессы ключевых предприятий отрасли, объединив их в единую систему.

Масштабный проект по цифровой трансформации Госкорпорации «Росатом» в части автоматизации процессов кадрового администрирования, оргштатного расписания и расчетов заработной платы, позволил систематизировать все базовые HR-процессы ключевых предприятий отрасли. Внедрение SAP HR началось в 2009 году, подрядчиком выступила компания MOLGA Consulting. В качестве ИТ платформы было выбрано решение SAP «Управление человеческим капиталом» (SAP ERP HCM). Оно позволило гармонизировать и оптимизировать все кадровые процессы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

При старте проекта в 2009 году, внедрение SAP HR охватило тысячу сотрудников «Росатома». Уже через год в процесс внедрения включились и другие предприятия компании. В 2014 году автоматизации HR-процессов осуществлялся на 12 предприятиях «Росатома» общей численностью более 40 000 сотрудников. К лету 2018 года количество человек, охваченных системой, увеличилось более чем в три раза — до 150 000. Также, в процессе внедрения, в 2013 году проект получил золотой приз SAP Quality Awards региона СНГ в номинации «Проект внедрения крупного масштаба» и вышел во второй раунд конкурса на уровне международных проектов EMEA (Europe Middle East and Africa), что является значительным достижением для любого проекта в регионе.

Несмотря на то, что «Росатом» включает в себя дивизионы, осуществляющие разные виды деятельности: от добычи урана до вывода из эксплуатации и переработки ядерного топлива, это не стало препятствием для унификации HR процессов и успешного внедрения единой информационной системы.

В результате внедрения удалось выполнить все задачи, поставленные первыми лицами компании: переход к единой политике управления персоналом и оплаты труда на базе решения SAP ERP HCM, унификация и прозрачность процессов, упорядоченность документооборота и хранение данных, автоматизация отчетности, возможность централизовать и передать транзакционные процессы в ОЦО HR.

Среди ключевых факторов успеха цифровой HR трансформации была готовность «Росатома» менять свои процессы под единые корпоративные стандарты, основанные на лучших международных практиках SAP HR. Также важную роль в успехе проекта сыграло выделение отдельной проектной команды, четкое распределение ответственности и принятия решений (экспертные и управляющие советы проекта), качественно выстроенные коммуникации с участниками проекта и вовлечение первых лиц организаций в его реализацию.

После завершения проекта все базовые кадровые процессы центрального аппарата и его дивизионов полностью автоматизированы. К началу 2017 года автоматизация базовых процессов позволила перейти к автоматизации процессов развития кадрового потенциала, а также сервисов самообслуживания сотрудников с использованием различных ИТ решений.