«Ситимобил» запустил такси «Вконтакте» на платформе VK Mini Apps

«Ситимобил» объявил о запуске сервиса заказа поездок «Вконтакте» на базе платформы VK Mini Apps. Пользователи смогут вызвать и оплатить такси «Ситимобил» прямо в соцсети на любом устройстве. Принять участие в тестировании смогут жители Москвы, Самары, Тольятти и Ярославля.

Основная особенность сервиса — интеграция с социальными функциями VK. Например, пользователи могут разделить стоимость поездки с друзьями, а также выбрать в качестве пункта назначения адреса, указанные в сообществах «Вконтакте» (магазины, кафе и другое).

Сервис открывается напрямую в VK — устанавливать другие приложения не нужно. Оплатить поездку также можно не выходя из «Вконтакте» — с помощью персонального аккаунта VK Pay или банковской картой. При оплате заказа через VK Pay пользователи получат скидку 15% на 10 первых поездок. В рамках эксперимента брендирование приложения может отличаться у разных аудиторий.

Олег Никитин, руководитель продвижения платформы VK Pay, отметил: «Благодаря платформе VK Mini Apps мы вместе с Ситимобил не только дали пользователям возможность заказать такси прямо в соцсети, но и дополнили сервис социальными механиками. Сейчас мы сосредоточимся на тестировании разных вариантов интерфейса и позиционирования, а позже продолжим развивать функциональность и глубже интегрировать приложение в соцсеть».

Арам Аракелян, генеральный директор «Ситимобил», сказал: «Мы рады объединиться с социальной сетью, имеющей многомиллионную аудиторию в России, и предоставить пользователям «Вконтакте» уникальную возможность протестировать заказ нашего такси внутри соцсети. Мы стремимся улучшать взаимодействие с нашими пассажирами и хотим, чтобы они смогли заказывать такси, не совершая при этом лишних действий. Кроме того, такая синергия — это уникальная история, в России нет больше ни одного крупного игрока на рынке такси, который в рамках партнерства был бы интегрирован в крупнейшую российскую социальную сеть. Благодаря таким сотрудничествам с другими проектами Mail.ru Group мы можем объединять свои экспертизы и помогать пользователям решать их повседневные задачи. В рамках проекта заказа поездок через Вконтакте мы, как самый быстрорастущий сервис такси, планируем не только повысить лояльность нашей текущей аудитории, уже присутствующей на платформе Вконтакте, но и привлечь новых пользователей благодаря интеграции нашего сервиса в соцсеть».

Платформа VK Mini Apps позволяет использовать дополнительные сервисы внутри «Вконтакте». С их помощью удобно решать повседневные задачи: пополнять счет транспортной карты, получать кешбэк за покупки, приобретать горящие туры, искать работу и многое другое. Сервисы, которые прошли проверку команды «Вконтакте», доступны в каталоге — он размещён в пятой вкладке приложения VK, в меню «Сервисы».

С помощью платформы социальной коммерции VK Pay можно покупать и продавать товары и услуги в сообществах Вконтакте, принимая оплату прямо в социальной сети. Свыше 9 миллионов пользователей зарегистрировали кошельки в сервисе.

«Ситимобил» — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android или по звонку оператору. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.Ru Group и «Мегафон». Уже к октябрю 2018 года после раунда инвестиций «Ситимобил» показал 10-кратный рост: 2 400 000 поездок в Москве в месяц. В декабре 2018 года эта цифра приблизилась к отметке в 4 млн поездок в месяц.